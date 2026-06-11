“상금보다 우승 많이 해 이름 남기고파” PBA 김영원-신정주, 김준태-응오 4강전

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(35·우리금융캐피탈)가 ‘당구 여제’ 김가영(43·하나카드)를 꺾고 통산 10승 고지에 올랐다.

10일 강원도 정선군 하이원리조트 그랜드호텔 컨벤션타워에서 열린 프로당구 2026-2027시즌 2차 투어 하이원리조트 챔피언십 LPBA 결승전에서 스롱은 김가영을 상대로 세트스코어 4:2(11-5, 11-8, 6-11, 3-11, 11-8, 11-10) 승리를 거두며 우승 트로피를 들어올렸다.

이로써 스롱은 지난 시즌 3차투어(올바른 생활카드 NH농협카드 채리티 챔피언십) 우승 이후 10개월만에 정상에 올랐다. 당시 우승 후 곧바로 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 결승에도 진출했는데, 김가영에 패배해 준우승했던 설움도 이번 결승전을 통해 설욕했다.

스롱은 또 지난 2020-21시즌 5차투어(웰컴저축은행 웰뱅 챔피언십)에서 LPBA에 데뷔한 이후 49번째 투어만에 10승을 거두며 김가영(19승)에 이어 두 번째로 LPBA 10승을 쌓았다. 아울러 우승 상금 4000만원을 더해 누적 상금 4억2342만원을 돌파, 역시 김가영(9억7313만원)에 이어 두 번째로 누적 상금 4억원을 돌파했다.

64강 고은경과의 경기서 애버리지 3.125로 역대 LPBA 3위 애버리지 기록을 세운 김가영은 한 경기에서 가장 높은 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’(상금 200만원)을 수상했다.

스롱은 결승전 첫 2개 세트를 선취하며 초반 기세를 잡았다. 반격에 나선 김가영이 11-6, 11-3으로 각각 3,4세트를 따내며 빠르게 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 스롱은 11-8로 다시 5세트를 가져온 뒤 6세트에도 10-10 상황에서 남은 1득점을 먼저 채우면서 승리조건 세트스코어 4-2를 이뤘다.

시상식 후 스롱은 “저에게는 누적 상금보다 우승을 한다는 것이 더 중요하다. 많은 우승으로 내 이름을 누구보다 오래 남기고 싶다. 김가영 선수와의 경기가 정말 힘들었는데, 끝까지 포기하지 않는 마음으로 우승을 이뤄낸 것 같다”고 말했다.

대회 마지막 날인 11일에는 PBA 4강전과 결승전이 열린다. 오후 1시30분 김영원(하림)과 신정주(하나카드)의 4강 첫 경기를 시작으로 오후 3시30분 김준태(하림)와 응오딘나이(베트남·휴온스)의 4강 2경기로 이어진다. 준결승 승리 선수는 밤 10시30분부터 우승상금 1억원이 걸린 결승전에서 7전4선승제로 대결한다.