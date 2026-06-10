[헤럴드경제=박혜원 기자] ‘방탄소년단(BTS) 월드투어 아리랑 IN 부산’을 한 달 앞둔 지난 5월 한 달 동안 전년도 전체 규모의 77%에 달하는 관광불편신고가 접수됐다.

10일 한국관광공사의 ‘한국관광 데이터랩’에 따르면 지난달 전국에서 들어온 관광불편신고 368건 가운데 50.3%(185건)가 부산에서 접수됐다. 부산을 제외한 전국 전체 신고보다 부산 한곳에서 들어온 신고가 더 많았던 셈이다.

지난해 부산에서 접수된 신고(239건)와 비교하면 77.4%에 달하는 수치다.

월별로 보면 올해 1월 148건에서 2월 49건, 3월 38건으로 감소하다가 4월 48건으로 반등한 뒤 5월 185건으로 급증했다.

가장 많은 유형은 일방적인 예약 취소 및 위약금 과다 청구 등 ‘일반숙소’(133건)이었다.

이어 일방적인 예약 취소 및 서비스·위생불량 등의 ‘호텔’(21건), 항공사 운영 및 공항시설 미흡 등의 ‘공항·항공’(9건), 미터기 사용 거부 및 난폭운전 등 ‘택시’(7건) 순이었다.

외국인과 내국인 비중은 각각 83.8%, 16.2%로 외국인 관광객의 비중이 훨씬 컸다.

앞서 BTS의 부산 공연 소식이 발표되자 지역 숙박 요금이 10배 이상 오르거나, 기존의 예약을 일방적으로 취소한 뒤 가격을 올려 재판매하는 등 각종 논란이 발생한 바 있다.

한편, 문화체육관광부와 관광공사는 12일부터 이틀간 부산 해운대시장에서 ‘K-관광마켓 스마일 캠페인’을 추진한다.

강동진 문체부 관광정책관은 “상인들의 자발적인 참여와 실천을 바탕으로 해운대시장을 비롯한 전통시장이 지역을 대표하는 관광명소로 도약하도록 지원하겠다”고 밝혔다.