- 지속가능·초연결·초정밀 기반 국토과학기술 혁신 청사진 발표

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원이 재난･재해 대응기술, 에너지･탄소중립 달성 기술, 미래공간 조성 기술에 역량을 집중시켜 나간다.

한국건설기술연구원(KICT)은 10일 일산 본원에서 개원 43주년 기념식에서 ‘미래 국토·도시 혁신을 선도하는 KICT의 미래’를 주제로 비전을 공유했다고 밝혔다.

건설연은 NEXT 국가전략기술 고도화를 기반으로 ▷지속가능한 기반 구축 ▷인텔리전스 기반 도시 운영 ▷초정밀 안전성 확보 ▷초연결과 포용 ▷경계 너머로의 확장 등 5대 혁신 방향, 2050년 국토과학기술이 나아가야 할 새로운 역할을 제시했다.

또한 이러한 미래 비전을 바탕으로 국토·도시 혁신을 위한 연구원의 역할과 추진 방향을 전사적으로 공유하며, 미래 성장동력 확보와 국가 현안 해결에 대한 의지를 다졌다.

건설연은 국가 미래 성장동력과 연계한 기술주도 성장 기반 마련에 기여하기 위해 반도체･AI･소형모듈러원자로(SMR) 등 국가전략산업을 뒷받침하는 핵심 인프라 분야에 연구 역량을 집중할 계획이다. 이를 통해 국가 미래 경쟁력을 견인하는 핵심 연구기관으로서 역할을 강화해 나갈 예정이다.

또 건설현장 안전, 지속가능한 도시 조성, 노후 인프라 대응 등 국민 삶의 질 향상과 직결되는 분야에서 혁신 성과를 창출함으로써 정부출연연구기관으로서의 역할을 확대해 나갈 방침이다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “국민이 체감할 수 있는 실질적인 연구성과를 창출하고, 미래 국토･도시 혁신을 선도하는 기관으로서의 역할을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.