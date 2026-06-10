관광과 러닝 결합한 도시 여행 방식 한국어 가이드와 함께 현지 명소 달려

[헤럴드경제=김명상 기자] 마이리얼트립이 도심 러닝 투어 ‘런트립(RUN TRIP)’을 세계 5개 도시에서 동시에 출시한다. 런트립은 마이리얼트립이 직접 기획·검증 또는 큐레이션한 자체 투어 브랜드 ‘마이 오리진(MyOrigin)’의 신규 라인업이다.

이번에 출시한 런트립은 런던, 파리, 바르셀로나, 프라하, 뉴욕에서 정기적으로 운영하는 도심 러닝 투어다. 한국어로 안내하는 현지 가이드와 함께 도시의 주요 명소를 잇는 코스를 달리고, 구간마다 사진으로 순간을 남기며 현지의 러닝 문화와 사람을 만나는 경험을 더했다. 평소 가벼운 조깅이 가능한 사람이라면 누구나 참여할 수 있고, 여행 일정에 자연스럽게 더할 수 있어 도시의 관광 자원과 역사를 몸으로 체험할 수 있다.

마이리얼트립은 늘어나는 러닝 수요를 반영해 이번 상품을 기획했다. 한국갤럽 조사에 따르면 최근 1년 내 조깅·달리기 경험이 있다는 응답은 2021년 23%에서 2025년 31%로 높아졌고, 한국관광데이터랩 집계에서 ‘런트립’ 관련 SNS 언급량은 2021년 대비 2024년 598% 증가했다. 일상이 된 달리기를 여행지에서도 이어가려는 흐름을, 도시 여행 경험으로 연결한 것이다.

런트립을 함께 기획한 이현우 헌스트립스 대표는 “빠르게 달리기보다 도시를 깊게 경험하고, 눈이 아닌 몸으로 런던 템스강과 파리 센강을 기억하게 만드는 것이 런트립의 핵심”이라며 “낯선 여행지에서 ‘같이 뛰었다’는 경험으로 가까워지는 한국인 러너들의 글로벌 커뮤니티를 만드는 것이 목표”라고 말했다.

런트립을 포함한 마이 오리진은 마이리얼트립의 PB 투어 브랜드로, ‘출처가 분명한 여행’을 콘셉트로 한다. 대표 상품인 ‘예술의 섬’ 나오시마 투어는 모객률이 꾸준히 상승해 지난 4월부터는 오픈 일정의 90% 이상을 기록하고 있다.

마이리얼트립은 브랜드 출범 후 6개월 만에 나오시마 예술 섬 워킹 투어를 비롯해 이집트 세미패키지, 파리 미식·플라워 클래스, 시드니 대자연 하이킹, 프라하 맥주 공장 투어 등 6개국 7개 도시로 라인업을 확장해 왔다.

마이리얼트립 관계자는 “런트립을 비롯해 앞으로도 믿고 떠날 수 있는 경험을 계속 선보이겠다”라고 말했다.