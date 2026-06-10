신종 디지털 위협 대응을 위한 간담회 정부·금융권, 상호간 긴밀한 공조 약속

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장이 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)를 만나 인공지능(AI) 대전환 시대 해킹·보이스피싱 등 당면한 위협에 철저히 대응해 달라고 당부했다.

금융위원회는 10일 서울 중구 은행회관에서 조용병 은행연합회장, 5대 금융 회장과 간담회를 열고 프런티어 AI의 보안 침해위협, 첨단 AI 기술을 활용한 피싱범죄 등 디지털 위협 현황과 위험성에 대한 인식을 공유했다고 밝혔다.

이 위원장은 “AX 시대는 새로운 도약의 기회이기도 하지만 과거에 접하지 못한 도전과 위협을 마주하는 모험이기도 하다”면서 망분리 규제 긴급완화 등 정부의 대응에 대해 소개했다.

특히 “고도의 AI·보안역량을 갖춘 금융회사를 선별해 망분리 규제를 전면해제 하는 방안도 연내 시행을 목표로 적극 검토·추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

그는 보이스피싱 정보공유·분석 AI 플랫폼인 에이샙(ASAP) 고도화, 최근 횡행하는 신종피싱 범죄까지 즉시 계좌정지가 이뤄지도록 하는 가이드라인 마련 등을 설명하며 “금융권 책임성 강화와 실효성 있는 피해자 구제를 위한 무과실책임 제도 도입도 서두를 계획”이라고 전했다.

이 위원장은 이 자리에서 새로운 디지털 위협에 대한 금융지주의 적극적인 대응을 주문했다.

우선 프론티어 AI 위협과 관련해 “정부가 마련한 AI 보안테스트에 적극 참여하고 그 결과와 구체적 대응요령이 전 금융권에 고루 전파되도록 협조해달라”며 “망분리 전면 해제에 대비해 금융회사 경영 전반에 AI를 접목할 구체적인 비전과 계획도 미리 고민해달라”고 말했다.

그는 “신종피싱 범죄까지 신속한 계좌정지·피해구제가 이뤄지도록 인적·물적 자원 투입, 명확한 고객 대응 매뉴얼 마련 등에 신경 써달라”면서 경찰·금융정보분석원(FIU) 실무부서와의 협력을 당부했다.

전사적인 디지털 위협 대응과 성공사례 도출도 주문했다. 이 위원장은 “최고경영자(CEO) 차원의 세심한 관심과 지속적·적극적인 투자가 필요하다”며 “지주회사 차원에서 자체 모의해킹, 위기 상황별 대응 시나리오 등 대응역량을 확충하고 계열 내 모든 금융사가 전산자원 관리, 신속한 보안패치 등 보안의 기본을 엄격히 지키도록 관리해달라”고 요청했다.

아울러 “은행, 카드, 보험 등 계열사 간 피싱범죄 정보를 공유하거나 금융회사 자체적인 보험상품을 마련하는 등 피싱범죄 차단과 피해구제에 적극적 관심을 기울여달라”고도 했다.

이 위원장은 “AX는 아직 가보지 않은 길이다. 충분한 보안·AI 역량이 뒷받침되지 않고는 선뜻 도전하기 쉽지 않고 빠른 시일 내 가시적 성과를 내기 어려운 영역”이라면서 “높은 역량과 자원을 갖춘 금융사일수록 기존의 방식을 과감히 탈피해 시장을 선도하고 성공사례를 축적해야 수많은 금융회가 이를 길잡이 삼아 안심하고 혁신에 뛰어들 수 있다”고 역설했다.

이날 간담회에는 진옥동 신한·함영주 하나·이찬우 농협·임종룡 우리금융 회장이 참석했으며 KB금융에서는 양종희 회장을 대신해 이환주 KB국민은행장이 함께했다.

참석자들은 “프런티어 AI 등장으로 전 세계의 경각심이 높아진 상황에서 정부와 민간의 공조가 매우 중요하다”는 데 공감하며 지주회사 차원에서 AI 기반 보안관제·모의해킹 설루션 도입 등 다양한 노력을 기울이고 있다고 설명했다.

그러면서 “금융사 경영 전반을 AI 기반으로 재구축하는 작업도 서둘러 준비해 나가겠다”고 약속했다.