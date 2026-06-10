신한은행, AX·Web3 Academy 출범
신한은행은 전 임직원의 AI 활용 역량을 강화하고 AX·Web3 분야의 기술 내재화를 추진하고자 ‘AX·Web3 Academy’를 9일 공식 출범(사진)했다고 10일 밝혔다. ‘AX·Web3 Academy’는 신한은행 임직원이 업무 전반에서 AI를 자연스럽게 활용하는 ‘AI 네이티브’로 전환하기 위한 내부 인재 육성 조직이다. 신한은행은 약 1만2000여명의 임직원을 대상으로 AI 활용 교육을 확대하고, 이 중 1000명을 AX·Web3 분야 핵심 전문가로 양성해 은행 전반의 디지털 전환 실행력을 높일 계획이다. 신한은행 관계자는 “조직 전반에 AI DNA를 이식하고 금융 현장의 혁신을 이끌 핵심 인력을 육성하기 위해 ‘AX·Web3 아카데미’가 출범했다“며 ”AI를 단순히 새로운 기술로 도입하는 것이 아니라 금융의 본업을 고객과 직원 모두에게 더 새롭고 더 편리하게 바꾸기 위해 노력하겠다“고 말했다. 정호원 기자
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