[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북지역에서 6·25전쟁에 참전한 것으로 추정되는 학도병 관련 기록 600여건이 새롭게 확인됐다.

10일 경북교육청에 따르면 지난 4월부터 추진 중인 ‘학도병 발자취 학적부 전수조사’ 중간 결과 이날 현재까지 학도병 참전으로 추정되는 기록 615건을 발굴했다.

경북교육청은 2022년부터 추진한 학적부 전산화 사업 과정에서 1950년 전후 제적생이 다수 확인되고 일부 제적부에서 ‘학병’이라는 기록이 발견된 점에 주목했다.

이후 실제 참전 사실이 기록된 사례가 확인되면서 개인의 기억에 의존해 왔던 학도병 역사를 공식 기록을 통해 재조명하기 위한 전수조사에 착수했다.

이번 조사는 1951년 이전 개교한 중학교와 1953년 이전 개교한 고등학교 등 도내 121개 학교를 대상으로 진행되고 있다. 현재까지 32개 고등학교의 학적부 1만5132건에 대한 조사가 완료됐다.

이번 조사에서는 단순한 참전 사실을 넘어 전쟁 속에서 학생들이 수행했던 다양한 역할도 드러났다.

조사 과정에서 확인된 학적부에는 ‘징집으로 입대’, ‘응소’, ‘학병’, ‘학도병’, ‘학도의용대원’, ‘종군’, ‘상이제대’, ‘명예제대’, ‘종군 중 복교 졸업’ 등 당시 학생들의 전쟁 참여 사실을 보여주는 다양한 기록이 남아 있었다.

특히 일부 학적부에는 학생들의 구체적인 임무까지 기재돼 있어 눈길을 끌었다. 한 기록에는 ‘미군 제7사단 31연대 소속 콜롬비아 통변’이라고 적혀 있었다.

통변은 통역 및 의사소통 지원 업무를 의미한다.

당시 중·고등학생들은 전투뿐 아니라 군 관련 문서 작성, 편지 대필, 연락 업무, 통역 보조 등 다양한 분야에서 전쟁을 지원했던 것으로 알려져 있다.

전쟁의 참상을 보여주는 기록도 확인됐다. 포항고 학적부에는 ‘출정 시 복부관통’, ‘상이병(傷痍兵)으로 흠석(欠席)이 많음’이라는 내용이 남아 있었다.

또 천생명과학고(옛 김천농림중) 학적부에서는 ‘종군 중 복교자로 이수 시수 부족이나 졸업시킴’, ‘입대는 오보였음으로 제적’ 등의 기록도 확인돼 당시의 시대상을 보여줬다.

여학생들의 종군 사례도 발견됐다. 김천여중 학적부에는 ‘현역군인으로 복무’, ‘군에 입대’라는 기록이 남아 있었으며 상주여중에서는 ‘종군’이라는 내용이 확인됐다.

경북교육청은 향후 전수조사가 마무리되면 추가적인 학도병 기록이 더 발견될 것으로 기대하고 있다.

임종식 경북교육감은 “학적부에 적힌 짧은 단어들은 75년 전 멈춰버린 소년들의 시간을 보여주는 역사적 기록”이라며 “남겨진 이름들을 하나하나 다시 불러줌으로써 잊혀졌던 소년들의 희생과 헌신을 영원히 기억하고 후대에 전할 수 있게 하겠다”라고 말했다.