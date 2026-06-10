[헤럴드경제=나은정 기자] 코미디언 이수지가 유치원 교사에 이어 이번에는 간호사로 변신해 현장의 고충을 생생하게 그려내면서 주변에 울림을 주고 있다.

9일 이수지의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 ‘간호사 박소현 씨의 피땀눈물’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 이수지는 내과에서 근무하는 3년 차 간호사 박소현으로 분해 환자들을 응대하는 모습을 연기했다.

박소현(이수지)은 진료 시작 전부터 몰려든 환자들에 대해 “여름에는 에어컨이나 선풍기 사용이 많아져서 감기에 걸린 분들이 오고, 봄·가을에는 환절기로, 겨울에는 면역력이 떨어져서 오시는 분들이 많다”며 사계절 내내 바쁜 병원의 현실을 설명했다.

이후 기다림에 지친 환자들의 불만과 무례한 요청이 이어졌다. 한 어르신 환자는 “내가 아까부터 왔는데 내 차례는 언제 오냐”며 반말로 항의했고, 키오스크 사용이 어렵다며 다짜고짜 생년월일을 줄줄 읊어 박소현이 대신 접수를 해 줘야 했다. 또 다른 환자는 녹내장을 치료해 달라고 요구했고, 박소현이 안과 진료를 권유하자 “병원에서 이거 하나 못 고치냐, 순 돌팔이”라고 불만을 쏟아냈다.

박소현은 병원 내에서 뛰어다니는 아이들, 큰 소리로 통화하는 환자들에게 일일이 주의를 줬고, 일부 환자들은 “명령하지 말라”며 불쾌감을 드러냈다. 심지어 “나는 아파 죽겠는데 선생님은 살겠나 보다, 싱글싱글 웃네”라며 친절하게 응대하는 간호사에게 시비를 거는 환자도 있었다.

박소현은 주사를 무서워하는 환자를 달래며 “최대한 안 아프게 놔드리겠다”고 설명했고, 점심시간에는 컵라면 한 젓가락 제대로 먹지 못한 채 수액을 맞는 환자를 돌봐야 했다. 퇴근 시간이 “이번 한 번만 진료해 달라”고 요구하는 환자에게 시달려야 했다.

다크서클, 마스크자국, 손소독제로 거칠어진 손 등 간호사에 대 섬세한 묘사와 감정 노동 현실을 고스란히 반영한 이번 영상은 공개 하루도 안 돼 조회수 100만 회를 돌파하는 등 큰 화제를 모으고 있다.

누리꾼들은 “마스크 때문에 화장이 지워진 모습까지 현실적이다”, “간호사가 극한직업이라는 말이 실감 난다”, “말투까지 실제 간호사 같다”, “이수지는 진짜 인류학자 겸 진상 퇴치 전문가” 등의 반응을 보였다.

현직 간호사들의 댓글도 잇달았다. 25년 경력의 한 간호사는 “이 영상이 많은 분들께 울림이 되길 바란다. 환자분들의 격려 한마디가 간호사들의 피로감을 한 방에 날려준다”라고 했고, 5년 차 대형 병원 간호사는 “이렇게 공론화해 주시는 것만으로도 감사하다. 정말 눈물 날 것 같다. 내일도 버텨야 하는 현실에 눈물이 난다”고 했다. 또 다른 간호사는 “간호사는 감정 쓰레기통이 아니다. 부디 본인들의 가족이라 생각하고 말해달라”며 “저희도 누구의 딸이고 엄마고 언니이고 동생이고 친구”라고 호소했다.