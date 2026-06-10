[헤럴드경제=이원율 기자]전남광주특별시장 선거에서 고배를 마신 이정현 국민의힘 전 후보가 서로 다른 투표소 내 1,2위 후보 득표수가 동일하게 나타났다며 선관위의 해명을 요구했다.

이 전 후보는 10일 보도자료를 내고 “광주·전남 10곳과 인천 일부 지역 내 서로 다른 투표구의 주요 후보 득표수가 완전히 동일하게 나타난 사례가 확인되고 있다”며 “대도시와 면단위, 중소도시와 면단위처럼 서로 다른 지역에서 두 후보의 득표수가 동시에 동일하게 나타나는 현상은 매우 이례적”이라고 주장했다.

그러면서 “이런 현상이 한 번이어도 5억분의 1이라고 할 정도로 기적같은 일인데 여러 곳에서 반복적으로 발견되고 있다”며 “도심과 농촌, 섬 지역과 산업 도시가 동일한 수치를 보이는 이유를 선관위는 설명해야 한다”고 덧붙였다.

연합뉴스에 따르면 전남에서는 민형배 더불어민주당 후보와 이 후보의 사전득표수가 동일한 투표소가 10곳이 있었다. 고흥군 금산면과 광주 광산구 송정1동에서 민 후보는 1401표, 이 후보는 120표로 득표수가 같았다. 여수시 삼일동과 신안군 하의면에서는 민 후보 506표, 이 후보 42표로 동일했다. 보성군 노동면과 신안군 팔금면도 민 후보 356표, 이 후보 42표로 같았다. 회순군 이양면과 강진군 병영면 또한 민 후보 444표, 이 후보 46표로 득표수가 같았다.

전남선관위는 이에 “주요 후보자의 득표수가 동일하게 나타난 지역의 개표 상세 내역을 분석해보니 각 사전투표소의 선거인수와 후보자별 득표수, 무효투표수 등 전체 투표 데이터는 서로 달랐다. 우연한 결과로 득표수만 일치했다”고 설명했다.

인천시장 선거서도 동일 사례?

한편 인천시장 선거에서도 주요 후보자별 관내 사전투표 득표수가 동일한 사례가 발생했다고 연합뉴스는 전했다.

송도1동과 송도2동의 관내 사전투표에서 박찬대 더불어민주당 당선인은 각각 3030표, 유정복 국민의힘 후보는 각각 1440표를 얻은 것으로 집계됐다.

이에 인천시선관위도 언론 보도 설명자료를 내고 “2개 동의 관내 사전투표 결과가 일치해 조작된 것처럼 주장하지만, 상세 내역을 보면 전체 투표자 수와 나머지 표수는 모두 다르다”고 설명했다.

이와 관련, 자유통일당은 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 갖고 중앙선거관리위원회 임직원 등 사태 관계자 전원을 공직선거법상 투표 위조 및 증감죄 혐의로 고발한다고 밝히기도 했다.

한편 이와 별개로 이번 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’의 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 서울중앙지검에서 꾸려진다. 본부장은 김태훈 서울중앙지검 3차장검사가 임명됐다. 김 차장검사는 대검 선거수사지원과장과 서울중앙지검 공공수사3부장 등을 지낸 ‘공안통’으로 꼽힌다.