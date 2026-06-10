스텔라사이버(Stellar Cyber)가 파고네트웍스를 MDR(Managed Detection and Response) 인증 파트너로 선정했다고 밝혔다.

이번 MDR 인증은 파고네트웍스가 스텔라사이버의 Open XDR 플랫폼을 기반으로 위협 탐지와 분석, 대응 서비스를 제공할 수 있는 운영 체계를 갖췄음을 의미한다.

스텔라사이버는 Open XDR 플랫폼을 기반으로 파트너 생태계를 확대하고 있으며, 파고네트웍스는 MDR 인증 절차를 거쳐 파트너로 선정됐다.

양사는 그동안 엔드포인트, 네트워크, 클라우드 등 다양한 보안 영역에서 발생하는 데이터를 통합 분석해 보안 관제 서비스를 제공해 왔다. 또한 위협 상관분석 기반 탐지 체계를 활용한 보안 운영 환경 구축에도 협력해 왔다.

최근 기업들의 디지털 전환이 확대되면서 사이버 위협 대응과 보안 관제 체계의 중요성이 커지고 있는 가운데, 양사는 MDR 서비스 공급 확대와 AI 기반 보안 운영 기술 적용을 추진할 계획이다.

이와 함께 AI 기반 자동화 기술을 활용한 자율형 SOC(Security Operations Center) 구축과 보안 운영 효율화 방안도 공동으로 검토할 예정이다.

스텔라사이버 관계자는 “AI 기반 보안 운영 환경 구축을 위해 파트너 협력을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 파고네트웍스는 스텔라사이버의 MSSP(Manged Security Service Provider) 파트너 프로그램에 참여하고 있으며, 양사는 향후 공동 사업과 고객 지원 체계 확대를 추진할 계획이다.