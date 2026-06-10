[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 고용노동부가 주관한 ‘2026년 청년도전지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 4억원을 확보했다고 10일 밝혔다.

따라서 도는 구직 의욕이 낮은 청년들의 심리적 장벽을 낮추는 초기 상담부터 시작해 인공지능·디지털 직무 역량 강화 교육, 지역 기업 연계 현장실습, 취업 성과 인센티브까지 단계별로 지원할 계획이다.

이를 위해 남동부권(경산)과 북서부권(김천) 2개 권역에 운영 거점을 마련해 총 15주 120시간의 프로그램을 운영한다.

참여자에게는 참여 수당 1인당 최대 150만원과 이수 인센티브 20만원, 취업 인센티브 50만원을 전액 국비로 지원한다.

또 프로그램을 이수한 청년들에게는 정부 고용정책과 연계해 직업훈련 참여를 지원하고 지역 기업 및 협력기관과 직무 체험 기회를 제공한다.

국민취업지원제도 등과 연계해 지속적인 취업 성과 관리 체계를 구축할 계획이다.

자세한 사항은 수행기관인 경북ICT융합산업진흥협회를 통해 확인할 수 있다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 “이번 사업으로 취업에 어려움을 겪는 도내 청년들이 자신감을 회복하고 미래 산업에 발맞춘 디지털 직무 역량을 키울 수 있을 것으로 기대한다“고 말했다.