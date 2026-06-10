“김정은과 중요한 공동인식” 딸 주애는 모습 드러내지 않아

[헤럴드경제=윤호 기자] 시진핑 중국 국가주석의 1박 2일간 북한 국빈방문이 “방문성과에 대해 만족하게 생각한다. 중조관계는 새로운 역사적 여정에 들어섰다”는 그의 감사 전문으로 마무리됐다. 김정은 북한 국무위원장은 이번 회담을 통해 체제를 보장받는 선물보따리를 받았으며, 무엇보다 비핵화 논의를 차단하는 성과를 거뒀다는 평이 나온다.

10일 조선중앙통신에 따르면 시 주석은 귀국 당일인 9일 보낸 감사전문에서 방북 당시 김 위원장과 리설주 여사, 북한 주민들의 환대에 사의를 표하면서 “이는 중조(북중) 두 당, 두 나라의 두터운 친선을 충분히 보여줬다”고 밝혔다.

시 주석은 “나와 총비서 동지가 공동으로 관심하는 문제들에 대해 심도 있는 의견을 교환하고 일련의 중요한 공동 인식을 이룩한 것은 중조관계(북중관계)에 새로운 시대적 내용을 더해주었다”고 했다.

그러면서 “중조쌍방이 전통적인 친선을 빛내이고 발전과 번영을 함께 촉진하며 지역과 나아가서 세계의 평화와 안정을 수호하려는 확고한 결심을 보여줬다”고 덧붙였다.

북한 주민이 접하는 노동당 기관지 노동신문은 이날 총 6면 가운데 4면을 시 주석의 방북 일정을 담은 소식으로 채웠다. 1면 상단에는 양국의 국장(國章)과 국기 등을 배치하며 붉은 글씨로 ‘조중친선의 역사와 전통은 영원불멸할 것이다’라는 문구로 꾸몄으며, 시 주석의 우의탑 헌화 소식과 함께 사진 10장을 배치했다.

우의탑은 6·25 전쟁 당시 북한에서 전사한 중국인민지원군(중공군)을 기리기 위한 기념물로 시 주석과 펑리위안 여사, 김정은 국무위원장과 리설주 여사를 비롯해 양국 고위급이 기념관 내부에 전시된 사료와 사진 등을 살펴보는 모습도 공개했다.

2면에는 시 주석의 노동당 중앙간부학교 참관 소식이 실렸으며, 관련 사진 16장도 빼곡히 담겼다. 3면은 대형 수조를 배경으로 시 주석과 김 위원장 부부가 오찬을 하는 장면을 보도했다. 이날 노동신문에 실린 사진만 52장에 달했다

시 주석은 전날 회담에서 ▷고위급 교류 지침 및 정치적 상호 신뢰 공고화 ▷다방면의 교류 강화 및 상호 학습 심화 ▷실무 협력 수준 격상 및 인민의 이익 증진 ▷전통적 우의 계승 및 양국 인민 간 유대 강화 등 4가지 제안을 내놨다. 특히 “외교·법 집행·군대 등 분야의 교류를 강화해야 한다”고 강조했다. 양 정상이 정상회담에서 군사 교류를 언급한 것은 이번이 처음이며, 정상회담장에는 노광철 북한 국방상과 둥쥔 중국 국방부장이 이례적으로 자리했다.

김 위원장은 시 주석에 대한 환영연설에서 “조중친선을 새로운 높이에로 인도하여 가장 강력하고 전략적인 사회주의 국가 간 관계의 본보기로 발전시켜나가겠다”고 언급한 바 있다. 이에 대해 시 주석은 “중조 두 나라는 언제나 운명을 함께 하여왔으며 전통적인 중조친선은 오랜 역사를 가지고 있는 불패의 친선”이라고 화답했다.

한편 시 주석의 공식일정에서 김 위원장의 딸 주애는 모습을 드러내지 않은 것으로 알려졌다. 그동안 그는 김 위원장의 각종 현지 지도나 정치 행사에 수십차례 동행하며 존재감을 키웠다. 특히 지난해 9월 중국 ‘전승절 80주년’ 계기로 이뤄진 김 위원장의 베이징 방문에 동행하면서 ‘후계자 내정설’에 무게가 실린 만큼, 이번 시 주석의 방문일정에 동행하지 않은 것은 다소 의외라는 평이 나온다. 중국 측이 주애의 동행에 부담을 느꼈을 가능성도 있다. 시 주석이 주애와 공개 행사를 함께할 경우 북한의 4대 세습 체제를 사실상 인정하는 것으로 해석될 수 있다.