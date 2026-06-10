정부·한은·금융당국 첫 확대 거시재정금융간담회 취약부문 리스크 점검…하반기 정책 공조 강화

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부와 한국은행, 금융당국이 향후 세입 증가에 따른 재정여력을 잠재성장률 제고를 위한 미래 대비 투자 등에 활용하는 동시에 취약부문 리스크 관리와 민생경제 안정을 위해 정책 공조를 강화하기로 했다.

재정경제부와 기획예산처는 10일 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 이억원 금융위원장, 신현송 한국은행 총재가 확대 거시재정금융간담회를 열고 이 같은 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 기존 3개 기관이 참여하던 거시재정금융간담회에 한국은행 총재가 참석한 첫 확대 간담회다. 정부는 최근 거시경제와 금융시장 상황을 종합적으로 점검하기 위해 논의 범위를 확대했으며 앞으로도 정책 현안에 따라 관계기관이 참여하는 확대 간담회를 탄력적으로 운영한다는 계획이다.

참석자들은 최근 우리 경제가 전반적으로 양호한 흐름을 이어가고 있다고 평가했다. 올해 1분기 명목 국내총생산(GDP)은 반도체 호조에 따른 기업실적 개선 등에 힘입어 전년 동기 대비 17.1% 증가하며 1995년 3분기 이후 최대 증가율을 기록했다.

2분기 들어서도 5월 수출이 전년 동기 대비 53.2% 증가하며 역대 최대 실적을 달성했고 경상수지 흑자가 확대되는 등 경제 펀더멘털과 대외신인도는 견고한 모습을 보이고 있다고 진단했다.

참석자들은 또 양호한 경기여건 등으로 향후 세입이 늘 것으로 예상되는 만큼 확대된 재정여력을 잠재성장률 제고를 위한 미래 대비 투자 등에 활용해야 한다는 데 의견을 모았다.

동시에 양극화 해소와 물가상승에 따른 민생부담 완화를 위해 재정이 보다 적극적인 역할을 해야 한다고 봤다. 재정여력 확대와 함께 재정의 효율성을 높이기 위한 재정구조 개혁과 지출 구조조정 노력도 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

최근 금융여건의 변동성 확대에 따른 취약부문 부담도 주요 점검 과제로 제시됐다. 참석자들은 금리 상승에 취약한 저소득·저신용 차주와 영세 자영업자·소상공인, 환율 상승에 노출된 중소 수입·수입가공업체, 레버리지 투자 등에 대한 영향을 면밀히 살피고 민생경제 안정과 리스크 관리를 위해 관계기관 간 협력을 강화하기로 했다.

아울러 최근과 같이 거시여건 변화가 큰 국면일수록 거시정책의 조화로운 운용이 중요하다는 데 인식을 같이했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략 수립과 향후 정책 운용 과정에서도 기관 간 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다.