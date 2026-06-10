9일(현지시간) 델핀 FLNG 본계약 서명 美 최초 FLNG 최종투자결정 성료 기념 델핀 FLNG 2·3호기 후속 발주 속도

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성중공업은 미국 ‘델핀 부유식액화천연가스생산설비(FLNG) 프로젝트’의 본 계약 서명식을 개최했다고 10일 밝혔다.

9일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 열린 서명식은 삼성중공업이 지난 2일 공시한 29억달러(약 4조3000억원) 규모의 델핀 FLNG 1호기 건조의 출범을 공식화하고, 미국 역사상 최초로 해상 FLNG 프로젝트의 최종투자결정(FID)이 성료한 것을 기념하기 위해 마련됐다.

이번 델핀 FLNG 프로젝트를 시작으로 미국 내 해상 FLNG 사업이 본격 확대될 전망이다. 이는 세계 시장에서 독보적인 FLNG 경쟁력을 지닌 삼성중공업 입장에서 긍정적이다. 이미 삼성중공업은 델핀(Delfin)사가 순차적으로 추진 중인 2·3호기 계약 협상을 하고 있으며 추가 수주 가능성이 높다.

행사에는 최성안 삼성중공업 부회장을 비롯해 더들리 포스톤 델핀 미드스트림 최고경영자(CEO), 제이슨 칼리스만 탈리스만 그룹 CEO, 제임스 버너 블랙록 글로벌 인프라 파트너, 타케시 하시모토 MOL 회장, 카를로스 휠록 비톨 LNG 아메리카 대표 등이 참석했다.

카일 하우스트바이트 미국 에너지부(DOE) 차관보, 스티브 카멀 미국 해사청(MARAD) 청장, 강경화 주미대사 등 양국 정부관계자도 자리했다.

최성안 부회장은 “델핀 FLNG 서명식에서 글로벌 탑티어 파트너들이 한데 모여 삼성중공업의 FLNG 기술력과 프로젝트 수행 능력에 대한 전폭적 신뢰를 보여주었다”며 “세계 최고 수준의 품질과 철저한 납기 준수로 역량을 증명하겠다”고 말했다.