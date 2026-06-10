“지금 장 대표 행보는 이례적이고 이상” “‘張 거리두기’ 노력으로 오세훈 선거 승리” “오늘 원내대표 선출 후 張 거취 결정될 듯”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 김재섭 국민의힘 의원은 10일 “6·3 지방선거 참패를 인정해야 한다”며 “그 책임은 장동혁 대표에게 있다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 CBS 박성태의 뉴스쇼 라디오에서 “선거 일부분의 승리를 가지고 마치 본인(장 대표)의 선거 승리라고 이야기하는 건 저한테는 굉장히 모욕적으로 들렸다”며 이같이 말했다.

김 의원은 “국민의힘 전반에 책임이 있고 당연히 저에게도 책임이 있고 국민의힘 국회의원으로서 가져야 되는 책임 이런 것들이 당연히 있지만 그 책임의 무게를 따져보면 당연히 당 지도부에게 있다”며 “선거 참패 이후에 늘 지도부가 거취 결정을 했었던 이유는 이런 선거에 가장 큰 책임이 있기 때문에 그런 것”이라고 설명했다. 그러면서 “지금 장동혁 대표의 행보는 이례적이고 이상하다”고 강조했다.

그는 “(장 대표가) 갑자기 객관적 데이터를 보라고 하질 않나, 객관적 데이터를 저희가 다 눈 뜨고 보고 있는 상황에서 뭘 보라는 건지 잘 모르겠다”며 “장 대표가 지나갔던 길들이 실제로 낙선의 길이다, 저승사자다, 언론에서도 이런 표현을 하고 그러던데 그런 것들을 보면 (알 수 있다)”고 부연했다.

당시 오세훈 서울시장 후보의 선대위원장을 맡았던 김 의원은 “막판에 오세훈 캠프 일각에서 지지층 결집을 위해서 장 대표가 유세를 같이 하는 게 어떠냐라는 주장이 있었는데, ‘만약 장동혁 대표랑 오세훈 당시 후보가 같은 연단에서 투샷을 잡히는 장면이 나온다면 저는 그 자리에서 공개적으로 선대위원장 때려치우겠습니다’라고 얘기할 정도로 아주 강경하게 장 대표와의 거리두기를 노력했다”며 “장 대표가 새삼 서울 선거를 가지고 그걸 지도부의 공으로 돌리는 건 대단히 궁색하고 민망한 일이라고 생각한다”고 목소리를 높였다.

당 안팎에서 장 대표의 사퇴를 요구하는 것과 관련해 김 의원은 “분기점은 오늘 원내대표 선거 이후일 것 같다”며 “당내에서 장동혁 대표에 대한 불만들은 다들 꽉 차 있는 상태”라고 설명했다. 이어 “오늘 (선거) 이후에 장동혁 대표 거취 문제가 본격적으로 결정되지 않을까 싶다”고 덧붙였다.

전날 김도읍·성일종·정점식 원내대표 후보 모두 장 대표의 사퇴에 대해서는 의견 일치를 모았다. 김 의원은 “거취 문제는 시간 문제가 아닐까 생각한다”고도 덧붙였다.