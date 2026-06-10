KT, 방송·옥외 광고, 리테일 아우르는 통합 미디어 광고 플랫폼 운영 ‘볼보 EX90’ 출시 캠페인, 브랜드 검색량 2배 증가

[헤럴드경제=박세정 기자] KT는 인공지능(AI)·데이터 기반 광고 플랫폼을 활용한 볼보자동차코리아의 신작 홍보 캠페인이 효과를 거뒀다고 10일 밝혔다.

KT는 방송 광고, 옥외 광고, 리테일 미디어를 아우르는 통합 미디어 광고 플랫폼을 운영하고 있다. AI·데이터 기술을 활용해 광고 기획, 집행, 성과 분석까지 전 과정을 지원하고 있다.

KT에 따르면 해당 플랫폼을 적용한 SUV ‘볼보 EX90’ 출시 캠페인은 브랜드 검색량 증가, 시승 신청 확대 등의 마케팅 성과를 나타냈다.

이 캠페인은 광화문 KT스퀘어와 KT 지니 TV의 광고상품 ‘프리미엄 G 패키지’를 연계한 통합 미디어 광고 전략으로 진행됐다.

KT는 초대형 미디어월 KT스퀘어를 통해 브랜드 노출을 확대하고, 지니 TV 내 브랜드 전용 페이지에서 차량 상세 정보와 콘텐츠를 제공했다. QR 코드를 연동해 시승 신청까지 이어지도록 구성했다.

AI 기술도 활용됐다. AI 기반 데이터 분석으로 타깃 고객군을 정교하게 선별하고, 해당 고객군을 대상으로 맞춤형 광고를 집행했다.

그 결과 볼보 EX90 캠페인은 기존 유사 신차 출시 캠페인 대비 포털 사이트 브랜드 검색량이 약 2배 증가했다. 지니 TV 화면 내 QR 코드를 통한 홈페이지 유입도 늘었다.

볼보자동차코리아 관계자는“데이터 기반 광고 집행과 다양한 미디어를 결합한 통합 마케팅의 효과를 체감했다”고 말했다.

KT는 오는 6월 예정된 대규모 축구 이벤트를 앞두고 광화문 거리관람과 연계한 양방향 커뮤니케이션을 선보일 계획이다.

황민선 KT 미디어사업본부 광고사업담당 상무는 “광고주의 브랜드 인지도 제고는 물론 고객 참여 확대와 구매 전환까지 실질적인 성과를 제공하는 마케팅 파트너가 되겠다”고 말했다.

한편, KT 광화문빌딩 West 외벽에 조성된 초대형 듀얼 미디어 월 ‘KT 스퀘어’를 통해 미디어 플랫폼 사업 기회가 확대되고 있다는 평가다. KT 스퀘어는 통신 빅데이터를 기반으로 광고 타깃팅을 수행하고, 카메라로 광고 시청 인원을 분석하는 비전 AI 설루션을 적용하고 있다. 각종 문화 행사의 구심점 역할을 하는 도심형 미디어 플랫폼 역할을 확대해 간다는 방침이다.