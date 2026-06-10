[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 린이 집 화장실 바닥에 앉아 먹고 책을 읽는 등 생활해 화제가 된 가운데, 그 이유를 밝혔다.

린은 9일 방송된 SBS 라디오 파워FM ‘두시 탈출 컬투쇼’(이하 ‘컬투쇼’)에 출연, 화장실에서 생활하는 이유를 묻는 청취자의 질문에 “따뜻하기도 하지만 사실 집에서 가장 좁은 공간이긴 한데 저기 있으면 마음이 너무 편하다”라며 “갑자기 넓으면 공황이 올 것 같다”라고 했다.

린은 “청결에 대해 걱정을 많이 해주던데 화장실 청소를 하루에 한 번씩 하고 있다. 그래도 더럽긴 하지요. 위생상. 저기가 희한하게 편하다”고 덧붙였다.

린은 지난 7일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에 출연, 엠씨더맥스 이수와 이혼한 후 홀로 지내는 생활을 공개했다.

이 방송에서 특히 화제가 됐던 것은 린이 집안 다른 공간이 아닌 화장실에서 주로 생활했다는 점. 린은 화장실 바닥에 앉아 음식을 먹거나, 노래를 부르고, 뜨개질과 독서까지 했다.

린이 세면대와 변기 사이 좁은 틈에 앉아 콩을 먹는 모습에 다른 출연자들은 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 방송에 출연한 린의 모친도 “왜 바닥에 앉아 그래. 저렇게 바닥에 앉는 건 처음 봤다”라며 당황스러워했다.

2014년 이수와 결혼한 린은 지난해 8월 12년여간의 결혼 생활을 마치고 이혼 도장을 찍었다.