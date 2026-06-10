올해 거주 확인 불가·연락 두절 가구까지 살펴 모니터링 대상자 28%↑…위기가구 발굴 30%↑

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구는 복지 모니터링 대상을 넓히고 긴급복지 등을 신속하게 지원하며 촘촘한 복지안전망 구축에 나섰다고 10일 밝혔다.

그동안 중구는 위기가구를 조기 발견하기 위해 복지 모니터링을 꾸준히 강화해 왔다. 2023년부터 자체 기준을 마련해 기초생활보장 중지·제외자, 긴급복지 지원 종료자 등을 모니터링 대상에 포함한 데 이어 올해에는 거주 여부 확인과 연락이 어려운 가구까지 살피고 있다.

또 지역 사정을 잘 아는 공인중개사와 함께 위기가구 발굴에 나서고 있다. 올해 1월 구는 공인중개사 사무소 92곳에 ‘복지상담 QR스티커’를 배부해 임대차 계약이나 매물 상담 과정에서 위기가구를 발견하면 이사비 등을 지원해 오고 있다. 그 결과 지난달 말 기준 전년 대비 모니터링 대상자는 28%, 위기가구 발굴은 30% 증가했다.

지난해 상반기에는 82가구를 모니터링하며 위기 상황인 31가구를, 올해에는 더욱 속도를 높여 지난달 말 기준 105가구를 살펴 40가구를 발굴했다. 발굴한 위기가구에는 공적 복지제도와 민간 자원을 연계해 맞춤형 지원을 제공하고 있다 중구는 지난달까지 총 367건, 3억8500만 원 규모의 긴급복지를 통해 위기 극복을 도왔다.

중구는 앞으로도 복지 모니터링을 확대해 가는 동시에 공공·민간 자원을 적극 연계하며 위기가구 지원을 강화할 방침이다. 김길성 중구청장은 “고유가·고물가로 경제적 어려움을 겪는 주민이 늘어나는 시기, 누구도 복지 사각지대에 놓이지 않도록 촘촘한 복지망을 구축해 나가겠다”고 말했다.