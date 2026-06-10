‘GM Empower’ 행사서 에너지 생태계 확장 전략 공개 공공 충전 검색·이용·결제 경험 통합

[헤럴드경제=서재근 기자] 제너럴 모터스(GM)는 지난 9일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 GM의 전동화 및 에너지 기술 전략을 공개하는 ‘GM Empower’ 행사를 열고, 에너지 생태계 확장 전략을 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 발표는 급증하는 전력 수요와 에너지 인프라 부담에 대응하기 위한 GM의 배터리·에너지 전략을 보여주기 위해 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

스털링 앤더슨 GM 글로벌 제품 부문 수석 부사장 겸 최고제품책임자(CPO)는 “지금은 모빌리티, 컴퓨팅, 글로벌 에너지 인프라의 관계를 새롭게 바라봐야 할 전환점”이라며 “GM은 그리드 스케일 저장과 전기차 기반 분산형 에너지 자원을 함께 활용해 전력망 부담을 완화하는 데 이바지하고자 한다”고 말했다.

GM은 V2G 기술관련 업데이트와 함께 공공 충전 경험을 간소화하는 신규 서비스 ‘에너지 패스’도 공개했다. 에너지 패스는 미국 및 캐나다 내 GM 브랜드 앱 내에서 공공 충전 검색, 이용, 결제를 보다 간편하게 지원하는 서비스다.

GM은 복잡했던 공공 충전 과정을 하나의 GM 사용자 경험으로 통합하는 데 초점을 맞춰 EV 고객의 충전 경험을 더 직관적이고 일관되게 개선해 나갈 예정이다.

아울러 상업용 에너지 분야에서는 차량 밖 전력 시스템으로 배터리 리더십을 확장하는 방향도 함께 제시했다. GM 관계자는 “그리드 스케일 ESS(에너지저장장치)용 차세대 나트륨 이온 배터리와 세컨드 라이프 배터리 활용을 통해 에너지 저장 기술 포트폴리오를 넓혀가고 있다”고 설명했다.

GM은 이번 발표를 통해 전기차를 넘어 배터리, 충전, 에너지 저장까지 기술 적용 범위를 넓히는 것은 물론 가정용 에너지 시스템, 공공 충전, 상업용 ESS를 연결하는 통합 에너지 생태계를 구축해 전동화의 가치를 차량 밖으로 확장해 나갈 계획이다.

한편, GM은 최근 글로벌 시장에 핸즈프리 운전자 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’를 선보인 이후 국내 시장에서도 캐딜락 에스컬레이드 IQ를 통해 슈퍼크루즈를 도입하는 등 전동화 전환에도 속도를 내고 있다.