[헤럴드경제=김성훈 기자] 채널A의 연애 예능 프로그램 ‘하트시그널5’ 제작진이 출연자의 불륜 의혹에 대해 입장을 밝혔다.

‘하트시그널5’ 제작진은 9일 공식 SNS 채널을 통해 발표한 입장문에서 “현재 일부 출연자와 관련한 의혹에 대해 사실관계를 확인 중에 있다”며 “사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향을 신중히 검토하고 있다”고 밝혔다. 이어 “제작진은 현재 사안을 무겁게 받아들이고 있다”며 “시청자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이번 논란은 지난 6일 직장인 익명 온라인 커뮤니티 ‘블라인드’에 ‘연애 리얼리티 출연자의 도덕적 검증 실패’라는 제목의 글이 올라오면서 불거졌다.

해당 글의 작성자는 하트시그널 여성 출연자 A 씨에 대해 “한 가정을 파탄에 이르게 한 부정행위 가해자이자 상간자 손해배상 소송 피고”라고 저격했다.

작성자는 “(A 씨가)초지일관 부정행위를 인정하지 않고 있으며 사과하는 시늉조차 없이 오히려 피해자를 상대로 변호사를 선임해 명예훼손, 모욕 등 각종 형사고소 협박을 담은 서신을 보냈다”라며 A 씨가이러한 사실을 숨긴 채 프로그램에 출연했다고 주장했다.

이어 “프로그램 지원 당시부터 촬영기간까지 실제로 애인이 있는 상태였는데 싱글인 척 연기를 펼쳤다. 시청자, 출연진, 제작진에 대한 명백한 우롱이자 기만행위”라고 했다. 또한 “프로그램에서 합숙 촬영을 하던 동안 아침 일찍 유부남과의 거처에서 시간을 보내고 촬영 숙소에 복귀하여 스케줄을 이어가는 이중적 행태를 보였다”라는 주장도 했다.

그러면서 A 씨로 추정되는 여성과 애인으로 추정되는 남성이 엘리베이터 안에서 스킨십을 나누는 모습이 담긴 CCTV 캡처 이미지를 공개했다.

해당 게시물은 현재 삭제된 상태이며, 주장의 사실 여부는 확인되지 않았다.

의혹이 확산되자 지목된 출연자 A 씨는 자신의 채널 콘텐츠를 전면 비공개로 전환했으며, 관련 유부남 역시 SNS 계정을 비활성화한 상태다.