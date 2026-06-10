[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상부는 10일 서울 용산구 드래곤시티에서 ‘2026 엔지니어링의 날 기념식’을 개최했다고 밝혔다.

23회째를 맞는 올해 기념식에서는 국가 산업 발전과 엔지니어링 산업 경쟁력 강화에 기여한 유공자 40명에게 정부포상과 표창이 수여됐다.

금탑산업훈장은 ㈜다산컨설턴트 김정호 대표이사에게 돌아갔다. 김 대표이사는 국내 기술로 세계적 수준의 도로·교량 인프라를 확충해 국가 경제 발전에 기여한 공을 인정받았다.

은탑산업훈장은 반세기 넘게 국내 정보통신 인프라 구축에 기여한 김성만 문엔지니어링㈜ 대표이사가 받았다.

이 외에 대통령 표창 5명, 국무총리 표창 4명, 장관·청장표창 29명 등 정부 포상이 수여됐다.

산업부에 따르면 지난해 엔지니어링 수주액은 13조1000억원으로 역대 최대 실적을 기록했다.

산업부는 “꾸준한 성장세를 이어가고 있는 글로벌 시장에서 우리 기업이 글로벌 선도기업으로 도약하려면 경쟁력 확보가 무엇보다 시급하다”면서 “정부는 AI 기반 기술역량 강화, 해외시장 다변화와 글로벌 진출 지원, 산업 경쟁력 확보를 위한 제도적 기반 마련을 3대 중점 과제로 추진할 계획”이라고 말했다.

이어 “AX(AI 전환) 기술 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 통한 K-엔지니어링 강국을 실현하겠다”고 덧붙였다.