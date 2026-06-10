도시건축디자인혁신사업 본격화···선유도·한강공원 잇는 경관 거점 기대 용적률 793.5% 적용, 연면적 4만4531㎡, 지하8층~지상42층 규모

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 당산역 인근에 열린 녹화공간과 다양한 주민 편의시설을 갖춘 42층 규모의 초고층 복합주거시설이 들어선다고 밝혔다.

양화대교 남단 선유로변에 위치한 대상지는 2025년 서울시 ‘도시건축디자인혁신사업’ 공모에 선정된 곳으로, 2030년 준공을 목표로 2027년 하반기 착공에 들어간다.

‘도시건축디자인혁신사업’은 민간이 창의적인 디자인과 시민 개방공간 등 공공성을 갖춘 건축계획을 제안하면 높이·용적률 완화 등 인센티브를 제공해, 서울 시내 창의적인 공공 공간을 마련하는 것을 목적으로 한다.

해당 부지(양평동4가 158)에는 연면적 4만4531㎡, 용적률 793.5%를 적용받아 지상 42층 규모로, 공동주택 243세대와 상점가 등이 들어선다. 특히 지상층을 공개공지로 전면 개방시켜 지역주민이 쉬면서 머물수 있는 공간으로 활용한다. 2층부터는 외부계단을 따라 곳곳에 테라스형 녹화로인 ‘층층녹지공간’을 만들고, 5~6층에는 한강과 선유도를 향한 전망공간을 배치할 계획이다.

특히 지역 내 부족했던 공공 인프라도 대폭 확충된다. 구는 주거시설 지하에 25m 길이의 4레인을 갖춘 공영수영장(연면적 3582㎡)을 기부채납 형태로 확보했다. 또한 건물 저층부에는 초등학생을 대상으로 놀이치료와 틈새 돌봄 서비스를 제공하는 ‘우리동네키움센터’(연면적 1179㎡)도 함께 조성할 계획이다.

구는 해당 시설이 선유도와 한강공원을 찾는 방문객과 지역 주민들을 아우르는 지역의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “도시건축디자인혁신사업으로 구의 도시 기능이 한층 강화될 것”이라며 “기부채납으로 확충되는 수영장과 돌봄 시설이 주민들의 생활체육 및 복지 수요를 충족하는 데 기여하길 기대한다”고 전했다.