[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 적립식 펀드 가입 고객을 대상으로 경품을 추첨 증정하는 ‘COOL SUMMER 더블 펀치!’ 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 다음달 31일까지 열리며 iM뱅크를 통해 신규금액 20만원 이상 적립식 펀드를 가입한 개인 고객이면 이벤트 대상이 되며 로보어드바이저 서비스를 통한 펀드 가입도 포함된다.

이벤트에 참여하려면 몇 가지 조건이 충족되어야 하는데 기간 중 가입한 적립식 펀드에 12개월 이상 자동이체 설정과 첫 자동이체 시작일이 가입일의 익월 말일 이내로 등록돼야 한다.

또 자동이체 금액은 20만원 이상으로 설정하는 등 요건을 충족해 가입하면 자동으로 참여가 완료된다.

이벤트 상품은 여름 시즌을 겨냥해 모두가 즐길 수 있는 메가커피(아이스 아메리카노 2잔) 1000개와 BHC치킨(뿌링클) 50개로 오는 8월 중 당첨자를 발표할 예정이다.

iM뱅크 관계자는 “이번 적립식 펀드 이벤트를 통해 iM뱅크를 이용하는 고객들이 장기적인 투자 습관을 형성하는 한편 안정적인 자산 관리를 위한 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.