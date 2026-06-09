[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회는 9일 고문단, 자문위원단, 대변인, 비서실 인선을 추가 발표했다.

이광재 의원(경기 하남시갑)이 고문을 맡고 특별고문에는 허석 전 순천시장(자치분권), 주은기 전 삼성전자 부사장(경제), 이병택 전남대 명예교수(산업), 양인상 이화여대 물리학과 교수(과학기술), 김승휘 전 광주지법 부장판사(법률)가 선임됐다.

자문위원장은 주정민 전남대 교수와 김준하 광주과기원 교수가 맡는다.

특별보좌역에는 김수형 전남대 교수(인공지능), 정광복 자율주행기술개발혁신사업단장(모빌리티), 정은호 전 한전 경제경영연구원장(에너지), 홍원표 전 삼성전자 사장(반도체), 김형석 화순 전남대 의대 교수(바이오헬스), 김명중 전 EBS 사장(문화콘텐츠), 박상현 싸이머트 대표(디지털), 김선일 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원(농축수산)이 각각 임명됐다.

당선인 비서실에서는 윤주식 전 국회의원 보좌관이 실장을 맡고 김기봉 전 국회의원 보좌관이 공보단장, 박수기 광주시의회 의원이 일정팀장, 신준섭 아토모스 대표가 홍보팀장에 선임됐다.

인수위 대변인에는 황풍년 전 문화재단 대표와 김광란 전 광주시의회 의원, 당선인 대변인에는 양은숙 변호사와 이정우 전 더불어광주연구원장이 각각 임명됐다.

대전환기획위원회 관계자는 “임명된 인사들은 통합특별시 출범 준비를 지원하고 주요 현안에 대한 자문과 소통, 당선인 업무 지원을 담당할 예정”이라며 “특별위원회 등 추가 인선을 조만간 발표할 예정”이라고 밝혔다.