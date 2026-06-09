뷰티·웰니스 전문가 참여하는 ‘올리브 클래스’ 탈잉·리디·청연 등 외부 파트너 제휴 혜택도

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ올리브영이 ‘올리브 멤버스’ 회원을 위한 체험형 콘텐츠와 제휴 혜택을 확대한다고 9일 밝혔다.

먼저 스킨케어 브랜드 ‘크리니크’와 함께하는 올리브 클래스 신청자를 오는 14일까지 모집한다. 클래스는 오는 25일 ‘여름철 피부 고민 집중 솔루션’을 주제로 올리브영 센트럴 강남 타운 내 올리브 멤버스 라운지에서 열린다. 피부과 전문의가 피부 상태를 진단하고, 제품을 체험할 수 있다.

올리브 클래스는 입점 브랜드 외에도 외부 제휴 브랜드와 운영하는 소규모 체험 프로그램이다. 상위 등급인 골드·블랙 올리브 회원은 매달 모바일 앱에서 응모할 수 있다. 퍼스널 컬러별 메이크업·맞춤형 헤어 스타일링 등 뷰티 클래스부터 아로마 롤온 만들기 같은 클래스로 운영한다.

제휴 혜택도 강화하고 있다. 오는 7월까지 매일 오전 10시 전 등급 회원에게 온라인 강의 플랫폼 ‘탈잉’ 할인 쿠폰팩을 선착순 제공한다. 골드·블랙 올리브 회원을 위한 협업 오프라인 클래스도 마련했다. 이달 11일과 21일에는 콘텐츠 플랫폼 ‘리디’ 포인트를 등급별로 선착순 지급한다. 가사 서비스 플랫폼 ‘청연’ 서비스의 최대 2만원 할인 쿠폰도 함께 제공한다.

올리브영 관계자는 “차별화된 체험형 콘텐츠와 올리브 멤버스 혜택을 확대하는 동시에 비수도권 소비자를 위한 혜택을 추가 도입할 것”이라고 말했다.