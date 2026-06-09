벨기에·EU·伊·교황청 거쳐 佛 G7 참석 글로벌 위기 속 경제·외교 기반 확대 정청래 대표, 공항 환송 불참 뒷말도

이재명 대통령이 8박 10일간 유럽 순방을 위해 9일 서울공항을 통해 출국했다.

지방선거와 취임 1주년 기자회견 등 굵직한 국내 현안을 매듭지은 이 대통령은 이번 순방을 계기로 집권 2년 차 국정운영과 정상외교의 신발끈을 다시 조여맨다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛트위터)에 올린 글에서 “취임 이후 처음으로 유럽을 방문한다”면서 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라고 의미를 부여했다.

정부 출범 1년 동안 다져온 외교 성과를 바탕으로 미국·일본 중심이었던 외교 무대를 유럽으로 확장하고, ‘주요 7개국(G7) 플러스’ 글로벌 책임 강국으로서의 위상을 굳힌다는 구상이다.

이 대통령은 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포 만찬 간담회를 시작으로 유럽 순방 일정을 이어간다. 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고, 필립 국왕과 면담을 가질 예정이다. 또 유럽연합(EU) 정상들과 회담과 협정 서명식을 갖는다.

이 대통령은 10일(현지시간) 로마로 이동해 13일까지 이탈리아를 국빈방문한다. 세르지오 마타렐라 대통령과 정상회담을 갖고 조르자 멜로니 총리와도 세 번째 공식회담을 진행한다.

이 대통령은 이번 계기에 양국 관계의 청사진이 될 ‘2026~2030 한·이탈리아 전략적 행동계획’을 채택할 예정이다. 또 반도체·항공우주·에너지·바이오 분야 기업들이 참여하는 비즈니스 라운드테이블을 열어 경제 협력 기반을 넓힌다.

14일부터는 교황청 방문 일정을 소화한다. 이 대통령은 성 바오로 대성당에서 열리는 특별 미사에 참석한 뒤 레오 14세 교황과 피에트로 파롤린 국무원장을 각각 면담한다.

순방의 마지막 일정은 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의다. 다만 G7 계기 한미 정상회담은 아직 확정되지 않았다.

이런 가운데 이 대통령의 출국 공항 환송행사 때 여당인 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표가 모습을 드러내지 않아 눈길을 끌었다. 이 대통령은 전날 기자회견에서 6·3 지방선거 결과를 두고 “최소한 성공은 아니다”라면서 “야당은 창을 잘 찔러야 하지만 여당은 그릇이 돼야 한다”고 언급한 바 있다. 일각에선 지선 결과에 책임을 느낀 여당 지도부가 공항에 나타나지 않은 것 아니냐는 해석도 나왔다.

다만 청와대는 “중동전쟁 장기화와 선관위 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 두어 청와대 및 내각 인사 등 환송 인원을 최소화했다”고 설명했다. 서영상·문혜현 기자