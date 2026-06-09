“원전 산업 부정하더니 원전 공기업 이사회 진입” 시민단체와 공동 기자회견…“보은성 인사 의심”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 박충권 국민의힘 의원은 9일 탈원전 운동가 출신인 양이원영 전 더불어민주당 의원의 한국수력원자력(한수원) 비상임이사 및 한전기술 상임감사 공모 참여와 관련 “원전 산업을 부정해 온 인사의 선임 절차를 즉각 중단해야 한다”고 주장했다.

박 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 사단법인 사실과 과학 네트워크, 원자력지지시민사회와 함께 “대한민국 원전 산업의 생태계를 파괴했던 탈원전 운동가가 이제는 한수원과 한전기술의 최고 의사결정기구에 진입하려 하고 있다”며 이같이 밝혔다.

양 전 의원은 최근 한수원 비상임이사 공모에 지원해 임원추천위원회 면접 전형까지 치렀으며, 한전기술 상임감사 공모에도 지원해 이날 면접을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

박 의원은 “수십 년간 원전 산업을 부정하고 폐쇄를 주장해 온 인사가 원전 공기업의 이사회에 참여하는 것은 납득하기 어렵다”며 “원전 산업 종사자들과 과학자들에 대한 모욕”이라고 말했다.

이어 “원전 확대와 해외 원전 수출을 추진하는 한수원의 핵심 사업에 반대해 온 인사가 이사회에서 의결권을 행사할 경우 심각한 이해상충 문제가 발생할 수 있다”며 “상법상 충실 의무에도 배치된다”고 주장했다.

또 “공공기관 임원에게 요구되는 전문성과 직무 적합성 측면에서도 문제가 있다”며 “원전의 안전성과 경제성을 객관적으로 평가하기보다 이념적 탈원전 활동에 집중해 온 인물”이라고 비판했다.

아울러 체코 원전 수출 등 해외 원전 사업을 언급하며 “탈원전 운동가가 원전 공기업 이사회에 포진하는 것 자체가 해외 발주처에 대한민국 에너지 정책의 일관성에 대한 의구심을 줄 수 있다”고 말했다.

박 의원은 “원전 관련 기관의 요직에는 정치적 성향보다 국민 안전과 국가 산업 발전을 위해 헌신할 수 있는 전문가가 임명돼야 한다”며 “이재명 정부는 양 전 의원에 대한 선임 절차를 즉각 중단하라”고 촉구했다.

한편 양 전 의원은 환경운동연합 등 시민단체에서 활동한 대표적인 탈원전 운동가 출신으로, 21대 국회의원 재직 당시에도 원전 감축과 재생에너지 확대 정책을 지속적으로 주장해왔다.