부산 에코델타시티 일대에서 가덕도신공항 건설과 광역교통망 확충, 산업 인프라 조성 사업이 추진되고 있는 가운데 반도건설의 지식산업센터 ‘반도 아이비플래닛’이 입주를 앞두고 있다.

최근 부산시와 강서구는 서부산권 개발과 교통 인프라 확충을 주요 정책 과제로 제시하고 있다. 가덕도신공항 건설과 부울경 광역교통망 구축, 산업·물류벨트 조성, 도시철도 사업 등이 추진되면서 강서구 일대 개발사업에도 관심이 모이고 있다.

에코델타시티는 국가 시범 스마트시티 사업을 기반으로 산업·물류·주거 기능이 결합된 복합도시로 조성되고 있다. 명지국제신도시와 함께 서부산권 주요 개발축으로 꼽히며, 다양한 교통·산업 인프라 사업이 진행 중이다.

대표적인 사업으로는 가덕도신공항 건설이 있다. 가덕도신공항은 동남권 관문공항으로 추진되고 있으며, 공항 접근 교통망과 배후 인프라 구축 사업도 함께 진행되고 있다. 에코델타시티는 가덕도신공항과 인접한 생활권에 위치해 공항 관련 산업 및 물류 기능과의 연계 가능성이 거론되고 있다.

부산신항 역시 국내 주요 컨테이너 물류 거점으로 운영되고 있으며, 향후 공항과 항만, 배후도시를 연결하는 복합 물류체계 구축이 추진되고 있다.

광역교통망 확충도 이어지고 있다. 부전~마산 복선전철 사업과 강서선 도시철도 사업이 추진 중이며, 엄궁대교를 비롯한 도로망 개선 사업도 진행되고 있다. 에코델타시티역 신설 논의도 이어지면서 서부산권 교통환경 개선이 기대되고 있다.

산업 인프라 확충도 진행되고 있다. 에코델타시티에서는 AI 데이터센터 구축 사업과 스마트시티 실증사업이 추진되고 있으며, 로봇·모빌리티·스마트물류 등 미래산업 관련 기업 유치도 추진되고 있다. 국가 스마트시티 시범도시 사업과 연계해 자율주행, 스마트 교통, AI 기반 도시 운영 시스템 등의 실증사업도 진행 중이다.

에코델타시티는 기회발전특구 지정에 따라 기업 투자 유치 기반도 확대되고 있다. 첨단 제조업과 미래산업 분야 기업 유치가 추진되고 있으며, 분산에너지 기반 구축 사업도 함께 진행되고 있다.

생활 인프라 확충도 이어지고 있다. 상업·문화·업무 기능이 결합된 복합시설 개발이 추진되고 있으며, 서부산권 상권 확대에 대한 기대도 이어지고 있다.

반도건설이 공급한 ‘반도 아이비플래닛’은 에코델타시티 내 조성된 지식산업센터로, 연면적 약 16만㎡ 규모에 지하 2층~지상 8층으로 조성된다. 지식산업센터 1,128실과 근린생활시설 82실로 구성된다.

또한 가덕도신공항건설공단이 입주 계약을 체결했으며, 준공 이후 입주가 진행될 예정이다. 현재 제조형·업무형 시설과 상업시설, 독립형 오피스 공급이 진행되고 있다.

한편 ‘반도 아이비플래닛’은 부산 강서구 명지동 일원에 홍보관을 운영 중이며, 준공은 2026년 10월 예정이다.