5월 전세계 선박 수주량 452만CGT 이중 한국이 199만CGT 수주…中(47%)과 접전 척당 수주량은 韓이 中보다 2배 이상↑

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국 조선업계가 지난달 전 세계 선박 수주량의 44%를 가져간 것으로 나타났다. 수주량 1위인 중국과 불과 3%포인트(p) 격차에 그친 수준이다.

9일 영국 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치에 따르면 올해 5월 전 세계 선박 수주량은 452만CGT(표준화물선 환산톤수, 147척)이며, 전월 818만CGT 대비 45% 감소했다. 다만 전년 동기(237만CGT_와 비교해서는 91%가 늘었다. 국가별로는 한국이 199만CGT(34척, 44%), 중국은 211만CGT(97척, 47%)를 수주했다.

다만 척당 수주 규모는 한국의 척당 수주량은 5.9만CGT로 중국의 2.2만CGT보다 2배 이상 컸다. 이는 국내 조선사들이 고부가선박 중심으로 수주하고 있기 때문으로 분석된다.

아울러 올해 1~5월 전세계 누계 수주는 3356만CGT(1108척)로 전년 동기 2066만CGT(863척) 대비 62% 증가했다. 이 중 한국 708만CGT(168척, 21%), 중국은 2,298만CGT(816척, 68%)를 기록해 전년 동기에 비해 각각 84%, 103% 증가한 것으로 나타났다.

5월 말 전 세계 수주 잔량은 전월 대비 379만CGT 증가한 2억20만CGT 수준이다. 한국 3706만CGT(19%), 중국이 1억2943만CGT(65%)를 차지했다. 전월 대비 한국은 14만CGT 늘었고, 중국은 317만CGT 증가했으며, 전년 동기와 비교해 한국은 116만CGT, 중국은 2552만CGT가 각각 늘어난 수치다.

한편 5월 말 기준 클락슨 신조선가지수는 전월(183.41) 대비 1.6포인트(p) 증가한 185.01을 기록했다. 5년 전인 2021년 5월(136.14)과 비교하면 36% 오른 수준이다. 5월 말 선종별 선가는 LNG 운반선 2억4850만달러, 초대형 유조선(VLCC) 1억3050만달러, 초대형 컨테이너선(22~24k TEU)은 2억6150만달러를 각각 기록했다.