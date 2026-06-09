기후대응위, ‘넷제로 챌린지X’ 신규 참여기관 협약식 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령 직속 국가기후위기대응위원회는 9일 기후대응위 서울사무소에서 ‘넷제로 챌린지X’ 신규 참여기관 협약식을 개최한다고 밝혔다.

올해로 2년 차를 맞은‘넷제로 챌린지X’는 온실가스 감축과 기후위기 적응 분야 혁신기술을 보유한 스타트업을 발굴·육성하기 위한 범국가 탄소중립 프로젝트로 보육·투자와 규제특례, 공공조달, 대출․보증우대, 기술실증 등 다양한 지원을 연계하는 사업이다.

이번 협약식에는 해양수산부, 해양수산과학기술진흥원(KIMST), 기상청, 한국기상산업기술원(KMI), 서울대학교, 한국수자원공사(K-water)가 새롭게 참여하고, 각 기관이 보유한 창업지원 역량과 공공인프라를 활용해 기후테크 기업의 성장 지원에 나설 예정이다.

해수부와 해수과기진흥원은 해양신산업 분야 예비창업자와 초기기업을 대상으로 초기 자금, 교육·멘토링, 투자자 매칭, 홍보·마케팅, 판로개척 등을 지원하는 창업·투자 지원 프로그램을 운영하고 규제샌드박스와 연계해 신기술 출시를 돕고, 기술실증을 위한 인프라 공동 활용기회를 제공한다.

기상청과 한국기상산업기술원은 기상·기후 분야 예비창업자와 창업기업을 대상으로 업무공간, 공동업무시설, 사업화 지원, 산업재산권 확보 지원, 역량강화·멘토링, 네트워킹 등을 제공하는 창업성장 지원 프로그램을 운영하고, IR 교육과 투자기관 매칭 등을 통해 기후테크 기업의 성장기반 마련을 지원한다.

서울대는 ‘기후테크 창업 경진대회’를 개최하고 미래 사회 파급력이 높은 기후테크 분야의 혁신 테크 스타트업을 발굴해 성장을 지원한다. 서울대 연구실의 기술 컨설팅과 자체 창업지원 프로그램 참여기회 제공, IR 및 투자자 네트워킹 기회 제공, GS 그룹 계열사를 포함한 외부 기관과의 오픈이노베이션(OI) 협력 기회 제공 등을 통해 선발된 기후테크 창업기업의 성장을 지원할 예정이다.

한국수자원공사는 물산업 분야 창업․보육 프로그램과 함께 국내 물관리 현장 실증테스트 연계 등을 지원한다. 특히 공공 인프라 기반 기술실증 지원사업인 ‘K-테스트베드’와 연계해 ‘넷제로 챌린지X’ 선정기업의 기술실증과 판로확대를 지원할 계획이다.

이창훈 기후대응위 민간위원장은 “넷제로 챌린지X는 공공과 민간의 협력을 통해 기후테크 혁신기업의 성장을 지원하는 대표 플랫폼”이라며 “이번 신규 참여기관 협약을 통해 기후테크 스타트업 지원 생태계가 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 말했다.

신규 참여기관을 비롯해 2026년 40개 참여기관의 선발 일정과 지원 내용 등은 ‘넷제로 챌린지X’ 통합 누리집과 각 참여기관의 누리집을 통해 확인할 수 있다.