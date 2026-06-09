투표용지 부족 91곳으로 늘어…경기 23곳 추가 등 ‘진상규명위’ 출범...위원장에 조현욱 변호사 野, 전면 재선거·선거 일부무효 소청 절차 착수 與, 일각서도 “투표용지 문제된 곳 재선거해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정치권에서 6·3 지방선거 재선거 요구가 분출하는 가운데 본투표 당시 투표용지 부족 사례가 기존 50곳에서 91곳으로 늘어난 것으로 확인돼 추후 적잖은 파장이 예상된다.

9일 선관위에 따르면 전날 보도자료를 통해 전국 1만4288개 투표소 가운데 140개 투표소에 투표용지를 추가로 송부했고, 이 중 91개 투표소에서 실제 투표용지가 부족해 추가로 받은 투표용지를 사용한 것으로 확인됐다.

앞서 선관위는 지난 5일 투표용지가 추가 배부된 투표소가 총 67곳이고, 실제 투표용지 부족 사례가 확인된 곳은 서울 33곳, 부산 3곳, 대구 4곳, 인천 6곳, 울산 2곳, 경남 2곳 등 최소 50곳이라고 발표한 바 있다. 당시 투표용지를 추가 배부받았으나 사용하지 않은 곳은 17곳으로 집계됐다.

그러나 주말 동안 전수조사를 진행한 결과 서울은 42곳으로 늘었고, 경기 23곳, 충북·전북 각 1곳, 전남·경남 각 2곳 등 기존에 확인되지 않았던 추가 사례도 발견됐다. 투표용지 부족으로 투표가 일시 중단된 투표소 역시 22곳에서 26곳으로 증가했다.

선관위는 이번 사태의 원인과 책임 소재를 규명하기 위해 오는 10일부터 19일까지 ‘투표지 부족 사태 진상규명위원회’를 운영한다. 객관성과 독립성을 확보하기 위해 위원 전원을 외부 인사로 구성했으며, 조현욱 변호사가 위원장을 맡는다.

또 대법원이 노태악 선관위원장의 사의를 수용하면서 위철환 상임위원이 선관위원장 직무대행을 맡게 됐다.

장동혁 국민의힘 대표는 전면 재선거를 주장하고 있다. 장 대표는 전날 투표용지 부족 사태와 관련해 전국 단위 재선거가 필요하다고 주장한 데 이어 이날도 국회에서 기자회견을 열고 “이번 참정권 박탈 사태를 근본적으로 해결하는 건 결국 전국 재선거밖에 없다”고 재차 강조했다.

개혁신당은 서울 지역 일부 투표소를 대상으로 선거 일부무효 소청 절차에 착수하겠다고 밝혔다. 천하람 원내대표는 “실제 투표용지가 부족했던 투표소에서 선별적으로 재선거를 하는 것만이 유일한 해법”이라고 말했다.

민주당 일각에서도 재선거 필요성을 제기하는 목소리가 나왔다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거대책위원회 상임선대위원장을 맡았던 김형남 전 군인권센터 사무국장은 민주당 측에 선거소청 제기를 요청했다.

최민희 의원은 “투표용지가 문제된 지역만 재선거하자”고 주장했고, 박선원 의원도 “투표용지로 문제가 된 지역은 재선거해야 한다”고 밝혔다.