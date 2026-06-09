아이오닉 5 연식변경 출시 서울 보조금 적용 시 4500만원대 롱레인지 5개 트림·스탠다드 1개 트림으로 재편 모던·프리미엄 가격 낮춰 실구매 부담 완화 테일게이트 비상램프·100W USB 충전포트 신규 적용

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 트림 구성을 손질하고 가격 경쟁력을 강화한 아이오닉 5 연식변경 모델을 출시했다고 9일 밝혔다. 전기차 시장에서 실구매가 부담이 커진 가운데 상품성을 높이면서도 일부 트림 가격을 낮춘 것이 특징이다.

‘2027 아이오닉 5’는 롱레인지 모델을 E-Lite, 모던, 프리미엄, 인스퍼레이션, N Line 등 5개 트림으로 재편했다. 스탠다드 모델은 E-Value+ 단일 트림으로 운영된다.

가격 경쟁력도 조정했다. 모던 트림은 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화해 가격을 160만원 낮췄다. 기존 프레스티지 트림을 바탕으로 구성한 프리미엄 트림은 90만원 인하됐다.

새롭게 추가된 인스퍼레이션은 고급 안전·편의 사양을 기본화한 최상위 트림이다. 서라운드 뷰 모니터, 전방·측방·후방 주차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조 2 등으로 구성된 ‘파킹 어시스트’가 기본 적용된다. 동승석 전동시트, 레그레스트, 릴렉션 컴포트, 전좌석 시트 메모리 시스템, 2열 전동 슬라이딩 시트 등이 포함된 ‘컴포트 플러스’도 기본 사양으로 들어간다.

전체 트림의 상품성도 보강됐다. 현대차는 2027 아이오닉 5 전 트림에 테일게이트 비상램프를 새로 적용했다. 프리미엄 트림부터는 100W USB 충전 포트를 기본으로 제공해 실내 사용 편의성을 높였다.

전기차 세제혜택을 반영한 2WD 기준 판매가격은 스탠다드 E-Value+ 4735만원이다. 롱레인지는 E-Lite 5064만원, 모던 5825만원, 프리미엄 5825만원, 인스퍼레이션 6150만원, N Line 5945만원이다. 서울시 기준 정부 및 지자체 보조금을 반영하면 롱레인지 모던 트림은 4500만원대에 구매할 수 있을 것으로 예상된다.

현대차는 출시 기념 고객 이벤트도 진행한다. 이날부터 내달 31일까지 2027 아이오닉 5를 구매한 고객 중 200명을 추첨해 디스플레이 테마 1종 구매권을 제공한다.

해외 전기차 체험 이벤트도 함께 마련했다. 현대차는 오는 14일까지 ‘현대 모빌리티 패스포트 인 오키나와’ 이벤트 페이지에서 설문조사에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 진행한다. 당첨자에게는 오키나와에서 아이오닉 5와 코나 일렉트릭 렌트 시 사용할 수 있는 13만원 상당의 쿠폰을 제공한다.

이와 별도로 이와 함께 현대차는 국내 누적 판매 10만대를 넘은 아이오닉 5를 대상으로 36개월 차량 반납 유예형 할부 상품인 ‘현대 EV 부담 Down 프로모션’도 운영하고 있다.

현대차 관계자는 “2027 아이오닉 5는 새로운 트림 구성을 통해 가격 경쟁력을 확보한 모델”이라며 “상품성과 합리성을 동시에 갖춘 2027 아이오닉 5를 통해 고객에게 한층 높은 만족도를 제공할 것”이라고 말했다.