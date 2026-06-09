[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 원주 삼양라면의 분투와 열정이 지구촌 불닭볶음면 열풍을 몰고오는 상황을 목도한뒤 다양한 후속지원을 하고 있는 강원특별자치도가 건강한 강원도 맛의 글로벌 진출을 추진한다.

코트라(KOTRA) 강원지원본부와 손잡은 강원도는 9일부터 오는 12일까지 나흘간 고양시 킨텍스에서 열리는 국내 최대 식품 전시회인 ‘2026 서울국제식품산업대전(SEOUL FOOD)’ 공동관을 운영하고, 도내 식품기업의 해외 판로 개척에 나선다.

올해 전시회에는 전 세계 45개국 1650여 개 기업이 참가해 식품·외식·푸드테크 분야의 최신 제품과 기술을 선보일 예정이며, 국내외 바이어 간 활발한 비즈니스 상담도 진행된다.

이번 강원특별자치도 공동관에는 도내 식품기업 10개 사가 참가해 지역 특산물을 활용한 가공식품과 건강식품, 가정간편식(HMR) 제품 등을 국내외 바이어에게 선보인다.

참가기업들은 전시 기간 동안 국내외 유통 바이어 및 식품업계 관계자를 대상으로 제품 홍보와 수출상담을 진행하며, 신규 거래선 발굴과 국내외 판로 확대에 나설 계획이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 “도내 식품기업의 실질적인 수출 성과 창출을 위해 공동관 운영은 물론 바이어 매칭, 통역, 마케팅 등을 종합적으로 지원할 계획”이라며, “내수 중심 기업의 수출기업화와 수출 초보기업의 해외시장 진출 확대, 수출 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

서울국제식품산업대전(SEOUL FOOD)은 국내 최대 규모의 식품 전문 전시회이자 아시아를 대표하는 식품산업 전시회 중 하나로, 글로벌 식품기업과 유통 바이어가 대거 참여하는 국제 전시회다.

국내 식품기업이 신규 거래처를 발굴하고 해외시장 진출 기회를 확보할 수 있는 대표적인 기업 간 거래(B2B) 식품 전문 전시회로 평가받고 있다.