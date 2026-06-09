[헤럴드경제=김영철 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 8일(현지시간) 이란에 대한 공습을 당분간 중단한다면서도, 이스라엘에 대한 공격이 재개되면 강력하게 대응하겠다고 밝혔다.

네타냐후 총리는 이날 영상 메시지를 통해 “이스라엘이 베이루트에 있는 헤즈볼라를 보복 타격한 후, 이란이 헤즈볼라를 지원하기 위해 이스라엘을 공격했다”며 “나는 이스라엘군에 이란 전역의 군사 및 경제 시설을 타격할 것을 지시했다”고 말했다.

그는 “현재 이 전선에서의 공습은 당분간 중단한 상태다. 테헤란의 테러 정권이 타격을 받은 후 우리에 대한 공격을 멈췄기 때문”이라면서도 “만약 그 테러 정권이 또다시 우리를 공격하는 실수를 범한다면, 우리는 강력한 무력으로 대응할 것”이라고 경고했다.

네타냐후 총리는 현재 이란과 헤즈볼라가 그 어느 때보다 약해진 상태이며 이스라엘은 그 어느 때보다 강하다고 주장하면서 “하지만 이들을 상대로 한 우리의 투쟁은 아직 끝나지 않았다”고 역설했다.

그는 이어 “지난 하루 동안 이란과 헤즈볼라는 우리에게 새로운 공식을 강요하려 했다. 하지만 그 공식은 용납할 수 없다”면서 “그들은 레바논과 이란에서 이스라엘을 공격해도 우리가 가만히 있을 것이라고 생각했다. 적어도 내가 책임자로 있는 한 그런 일은 절대 없다”고 강조했다.

그러면서 도널드 트럼프 미국 대통령에게도 이런 메시지를 전달했음을 시사했다. 네타냐후 총리는 “이스라엘은 완전한 자위권을 가지고 있으며, 필요할 때마다 그 권리를 행사할 것”이라며 “나의 친구인 트럼프 대통령과 우호적인 대화를 나눌 때 말했던 것처럼, 친애하는 이스라엘 국민에게도 이같이 말씀드린다”고 밝혔다.