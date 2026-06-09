본선 경험·고지 적응 韓 유리 진단 제공권 열세·베스트11 호흡은 불안

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국이 2026 북중미 월드컵에서 조 2위로 통과할 것으로 이영표 KBS 해설위원이 내다봤다.

2002 월드컵 4강 신화의 주역이자 국가대표 ‘레전드’ 출신 이영표 위원은 2014년부터 해설 마이크를 잡으며 예리한 분석과 적중률 높은 승부 예측으로 유명하다.

이 위원은 8일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 축구 대표팀 훈련장을 찾아 “가장 현실적인 시나리오는 최근 경기력과 홈 이점, 일방적인 응원을 등에 업은 멕시코가 A조 1위를 차지하는 것”이라며 “한국은 조 2위를 차지할 확률이 상당히 높다. 그렇게만 돼도 아주 괜찮은 출발”이라고 예측했다.

이 위원은 수월한 조별리그 통과릉 위한 관건으로 첫 경기 승리를 가장 먼저 꼽았다. 그는 “첫 경기에서 승점 3을 따내는 것이 대표팀 성적의 80~90％를 좌우할 것”이라며 “우리 선수들이 제 기량만 발휘한다면 충분히 승산이 있다”고 강조했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 한국시간 12일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 체코와 조별리그 1차전을 치른다. 이 위원은 “첫 경기에서 이기지 못하면 두 번째 경기부터 연쇄적으로 부담감이 커진다. 사실상 2위 경쟁 상대인 체코 역시 우리와 상황이 비슷할 것”이라고 분석했다.

이 위원은 월드컵 본선 경험과 고지대 적응 준비 면에서 한국이 우위라고 진단했다. 그는 “체코는 20년 만에 월드컵 본선에 올라 대부분이 첫 출전이지만, 우리는 훨씬 경험이 많다”면서 “현지 훈련을 일찍 시작한 우리 선수들이 현지 적응에서도 앞설 것”이라고 설명했다.

다만 이 위원은 “체코는 코너킥과 프리킥에서 위협적인 공중 장악력을 갖추고 있어 세트피스 기회 자체를 최소화해야 한다”며 “중앙 수비수인 김민재와 이한범이 상대의 크로스에 어떻게 대응하는지 역시 핵심”이라며 제공권은 체코의 우위로 판단했다.

아울러 “월드컵 직전 평가전에서는 보통 주전 라인업(베스트 11)을 가동해 조직력을 다지는데, 우리는 마지막까지 다양한 조합을 테스트했다”며 첫 경기 호흡이 완벽히 맞을지 우려가 있다고 지적했다.