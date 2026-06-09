수출상담 6억5000만달러 규모…전년보다 160% 증가 K-푸드·푸드테크 한자리에…12일까지 킨텍스 개최

[헤럴드경제=김선국 기자] 국내 최대 식품 전시회가 열린다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 농림축산식품부는 9일부터 12일까지 나흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 ‘서울푸드 2026’을 개최한다고 밝혔다.

1983년 시작해 올해 44회째를 맞은 서울푸드는 상하이, 방콕, 도쿄와 함께 아시아 4대 식품 박람회로 꼽힌다.

올해 행사에는 49개국 1800개 식품기업이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다. 해외 참가 기업은 288개사다.

수출상담 규모도 크게 늘었다. 주최 측은 사전 집계 기준 수출상담 규모가 전년보다 약 160% 증가한 6억5000만달러에 이를 것으로 전망했다.

행사 기간에는 ‘인공지능(AI)과 로봇이 만드는 푸드 컨버전스 시대’를 주제로 글로벌 푸드 트렌드·테크 콘퍼런스가 열린다. 대체육과 기호식품, 푸드테크 분야 우수 제품을 선정하는 ‘서울푸드 어워즈’와 취약계층을 지원하는 ‘러브 푸드(LOVE FOOD)’ 기부 캠페인도 진행된다.

올해는 미국이 독립 250주년을 맞아 주빈국으로 참가했다. 미국관은 82개 부스로 구성되며 육류와 스낵, 견과류, 친환경 원료 등 다양한 제품을 선보인다.

농식품부는 행사 기간 카타르와 칠레, 라오스 등 10개 전략국가 바이어를 초청해 ‘K-푸드 방한 구매단 수출상담회’를 개최한다. 김치와 장류, 전통주 등을 중심으로 신규 수출 판로 개척에 나설 계획이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “K-푸드 수출이 최근 중동 정세 불안 등 위기 속에서도 새로운 기회를 창출할 수 있도록 할랄 시장을 비롯한 글로벌 시장 확대와 전략품목 다변화를 적극 지원하겠다”고 말했다.