8일 오후 현대차그룹 양재사옥 도착 정의선·장재훈·박민우 등 경영진 1층서 맞이 가드너·스팟·모베드 등 현대차 로봇 둘러봐 황 CEO “AI와 현대차 모빌리티 전문성 결합…로봇 미래 만들 것”

[헤럴드경제=정경수 기자] “이제 현대차의 시간입니다. 현대차가 쌓아온 모든 전문성이 인공지능(AI)과 결합하는 순간입니다.”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재사옥을 찾아 정의선 현대차그룹 회장과 회동했다. 황 CEO는 본격적인 미팅에 앞서 양재사옥 1층에 마련된 로보틱스·모빌리티 전시 공간을 둘러보며 현대차그룹의 피지컬 AI 전략에 강한 기대감을 드러냈다.

황 CEO는 이날 오후 1시 30분께 서울 서초구 양재동 현대차그룹 사옥에 밴을 타고 도착했다. 사옥 1층 입구에는 정 회장을 비롯해 장재훈 현대차그룹 부회장, 박민우 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP)본부장 겸 포티투닷 대표이사 사장 등 주요 경영진이 나와 황 CEO를 맞았다.

황 CEO는 정 회장 및 박 본부장과 반갑게 포옹하며 친분을 드러냈다. 박 본부장은 황 CEO의 딸 메디슨 황 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사와도 포옹하며 반가움을 표현했다.

엔비디아 출신인 박 본부장은 현대차그룹의 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행, 피지컬 AI 전략을 이끄는 핵심 인물이다.

이날 현장에서는 황 CEO가 현대차그룹 임직원들과 악수하고 사인을 해주는 모습도 포착됐다. 한 직원은 황 CEO에게 바나나우유를 선물했고, 황 CEO와 정 회장이 함께 셀카를 찍는 장면도 연출됐다.

황 CEO는 이후 약 30분간 양재사옥 1층 공용 공간을 둘러봤다. 현대차그룹은 최근 약 1년 11개월에 걸쳐 양재사옥 공용 공간을 리모델링하고, 이곳을 로보틱스 친화 공간으로 꾸몄다. 황 CEO는 수소전기차 넥쏘를 시작으로 1975년 대한민국 첫 독자 생산 자동차인 빨간색 포니 차량에 대한 설명을 들은 뒤 관수 로봇 ‘달이 가드너’, 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’, 제네시스 ‘GV60 마그마’, 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’ 등을 차례로 살펴봤다.

현대차그룹은 양재사옥에 관수 로봇, 배송 로봇, 보안 로봇 등을 배치하고 실제 업무 환경에서 로봇 기술을 검증하고 있다. 달이 가드너는 실내 정원과 화단을 인식해 물을 주는 로봇이며, 달이 딜리버리는 사옥 내 카페에서 음료를 받아 지정 장소까지 배달하는 로봇이다. 스팟은 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 플랫폼에 현대차·기아 로보틱스랩의 자율주행 모듈을 더한 보안용 로봇이다.

황 CEO는 현장에서 마이크를 잡고 현대차그룹의 기술력에 대한 평가를 직접 밝혔다. 그는 “현대차는 세계적인 제조 거인이자 모빌리티 거인, 모빌리티 전문가”라며 “이제 우리는 AI와 현대차의 모빌리티 전문성을 결합해 모빌리티의 미래를 바꾸고, 로보틱스의 미래를 만들어가고 있다”고 말했다.

이어 “오늘 이곳에서 본 모든 것이 제 마음을 움직였다”며 “독창적이고 혁신적이며, 현대차의 세계적인 기술력과 엔지니어링 역량을 보여준다. 여러분은 매우 자랑스러워해도 된다”고 강조했다.

황 CEO는 현대차그룹과 엔비디아의 협력 의미도 피지컬 AI 관점에서 설명했다. 그는 “모빌리티와 피지컬 AI가 바로 미래”라며 “AI가 세상을 이해하고 현실 세계로 나와 생산적인 일을 할 수 있는 시대가 오고 있다”고 말했다.

그러면서 “이제 현대차의 시간이다. 현대차가 오랫동안 준비하고 전문성을 쌓아온 모든 것이 AI와 결합하고 있다”고 덧붙였다.

그는 또 “이것은 PC 붐이 아니라 AI 붐이며, 미래를 여는 거대한 변화”라며 “현대차와 파트너가 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다. 황 CEO는 정 회장을 향해서도 “훌륭한 리더이자 소중한 친구”라고 표현하며 각별한 관계를 드러냈다. 아울러 “엔비디아는 현대차를 사랑한다”며 양사 간 공고한 파트너십을 다시 한 번 강조했다.

황 CEO는 사옥 1층에 배치된 로보틱스 공간을 살펴본 뒤 엘리베이터를 타고 회의장으로 올라갔다.

앞서 황 CEO는 이날 오전 서울 종로구 서린동 SK서린사옥에서 최태원 SK그룹 회장과 만난 데 이어 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과 회동했다. 이후 서울대 공과대학 해동첨단공학관 AI 연구원과 로보틱스 연구소를 둘러보며 산학 협력 가능성을 살펴봤다.

오후에는 현대차그룹과의 회동을 마친 뒤 네이버를 찾아 디지털 트윈 분야 협력 방안 등을 논의하고, 네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’ 라이브에도 출연할 예정이다. 저녁에는 서울 신라호텔에서 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 회동한 뒤 이날 밤늦게 또는 9일 오전 김포공항을 통해 출국할 것으로 전해졌다.