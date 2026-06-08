장동혁 “국힘 추천하는 ‘국민 특검’ 돼야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 8일 초유의 투표용지 부족 사태와 관련, “국정조사보다 특검이 우선이고, 특검보다 재선거가 먼저”라고 말했다.

장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “다시 말씀드리지만 국민 요구는 재선거다. 민주당 의원 중에서도 투표지 부족 사태가 발생한 곳에 대해서는 재선거를 해야 한다는 주장이 나오고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “투표용지를 당일 이송한 투표구만 67곳에 달하고 22곳에서 실제 투표 지연 사태가 벌어졌다”며 “대부분 국민의힘 우세 지역으로 박빙의 승부에서 얼마든지 결과가 뒤바뀔 수 있었다. 광역단체장의 문제만이 아니라 기초의원, 광역의원, 기초단체장, 기초비례, 광역비례 모두가 문제 되는 사건”이라고 주장했다.

장 대표는 이재명 대통령과 민주당이 선관위를 비판하는 데 대해 “지금의 무소불위 선관위를 만든 장본인이 누군가. ‘선관위 비판하면 징역 10년’ 법안까지 만든 게 민주당”이라며 “2023년 선관위 가족 채용 특혜 사건이 터졌을 때 국민의힘이 선관위를 악마화한다, 노태악 흔들기라며 철벽 방어에 나섰던 사람도 이재명과 민주당”이라고 지적했다.

이어 “감사원 감사도, 경찰 수사도 가로막고 국조 타령만 했다. 지금 민주당 국조의 진정성을 믿기 어려운 이유”라며 “국조를 하려면 위원장부터 증인 채택까지 국민의힘이 주도해야 한다. 이재명 재판 취소 국조 하듯 민주당 마음대로 증인 고르고 진행하려 한다면 그런 국조는 하나 마나”라고 했다.

이 대통령이 전날 검경 합동수사본부 구성을 지시한 데 대해선 “수명이 넉 달 남은 검찰을 동원한 것부터 난센스다. 이 엄중한 사건을 4달 만에 수사 끝내란 건가. 사실상 수사하지 말라는 하명”이라며 “이재명 합수본은 ‘선관위 면죄부용 합수본’이자, 국조를 무력화하고 특검을 피하기 위한 꼼수다. 특검으로 갈 수밖에 없다”고 주장했다.

그러면서 “민주당, 조국혁신당이 추천하는 ‘이재명 하명 특검’이 아니라 국민의힘이 추천하는 제대로 된 ‘국민 특검’에게 맡겨야 한다”고 강조했다.

이날 회의 참석자들도 재선거 필요성에 공감했다.

신동욱 최고위원은 이날 최고위에서 “잠실에 나온 많은 분들이 재투표를 외친다”며 “이번 사태를 선관위의 실수로 치부할 것이 아니라 정치가 국민의 뜻을 받들어 응답해야 할 시간”이라고 말했다.

김재원 최고위원은 “선거의 공정성과 정당성에 대한 국민적 의혹이 해소되지 않는다면 재투표와 재선거를 포함한 모든 법적 조치를 검토해야 한다”며 “국민의힘은 진실이 규명될 때까지, 그리고 재투표가 관철돼 민주주의가 바로잡힐 때까지 싸워야 한다”고 힘을 실었다.

김민수 최고위원도 “잃어버린 국민 주권을 회복하기 위해서는 오염된 선거, 왜곡된 선거가 전면적으로 다시 치러져야 한다”며 “전국 단위 재선거를 강력히 촉구한다”고 말했다.

장 대표가 임명한 조광한 최고위원은 전면 재선거와 함께 사전선거 폐지, 선관위원장 포함 관련자 전원에 대한 수사를 요구하고 나섰다.