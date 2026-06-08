건설현장 맞춤형 로봇 기능 구체화

[헤럴드경제=김희량 기자] GS건설이 건설 현장에서 로봇 자동화 기술을 도입한다.

8일 업계에 따르면 GS건설은 지난 5일 서울 서초동 GS건설 연구개발(R&D)센터에서 대동로보틱스와 ‘인공지능(AI) 필드로봇 활용 건설현장 자동화를 위한 연구개발 협력’ 업무협약을 체결했다.

해당 업무협약은 대동로보틱스가 보유한 AI 자율주행 로봇의 건설현장 실증을 시작으로, 향후 건설환경에 최적화된 로봇 모델을 공동 개발하기 위해 진행됐다. 구체적으로는 AI가 실제 물리적 환경에서 이동·운반·반복 작업을 수행하는 ‘피지컬 AI’ 기술의 건설현장 적용 가능성을 검증할 예정이다.

양사는 이번 협약을 통해 자재 운반, 반복 작업 등 건설현장의 실질적인 문제 해결이 필요한 영역을 중심으로 로봇 활용 가능성을 검토할 예정이다. GS건설은 건설현장 운영 경험과 실증 인프라를 제공하며 축적되는 데이터를 바탕으로 건설현장에 필요한 로봇 기능과 운영 조건을 구체화해 나가기로 했다.

GS건설 관계자는 “건설산업의 디지털 전환과 자동화는 현장의 안전과 생산성을 높이기 위한 핵심 과제”라며 “건설환경에 최적화된 로봇 기술을 확보해 스마트 건설 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 대동로보틱스는 2024년 설립된 로보틱스 전문기업이다. 올해 신임 대표이사로 강성철 현 대동모빌리티 부사장을 선임한 후 산업용 로봇 경쟁력 확보에 집중하고 있다.