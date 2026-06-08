6월 8일부터 21일까지 성수동 쎈느서 운영 브랜드 정체성 모티브 둔 전용 카페 운영 14일 고객 대상 WEC 르망 24시 라이브 시청 세션

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리코리아가 서울 성수동 쎈느에서 한국 최초의 카사 페라리를 공식 오픈하고, 페라리 아말피 스파이더를 국내에서 처음으로 공개했다고 8일 밝혔다. 카사 페라리 팝업 공간은 오는 21일까지 운영되며, 9일부터 일반 대중에게 공개된다.

이탈리아어로 ‘페라리의 집’을 뜻하는 카사 페라리는 최고 수준의 환대와 결합된 몰입형 브랜드 경험을 선사하는 공간이다. 그간 전 세계에서 가장 상징적이고 권위 있는 명소와 이벤트에서 현지의 아름다운 럭셔리 대저택을 통째로 대여해 브랜드의 정체성을 드러내는 핵심 거점으로 활약해 왔다.

특히, 이번 행사는 그동안 극소수 VIP 고객에게만 허용되던 카사 페라리 고유의 독점적인 콘셉트와 그 정수를 국내 일반 대중에게 처음으로 선사하는 자리라는 점에서 의미가 크다.

지상 2층 규모로 조성된 카사 페라리는 실내 프라이빗 라운지와 차량 전시 공간, 야외 가든이 조화를 이룬다. 페라리 아말피 및 아말피 스파이더 전시 존 외에도 음료와 디저트, 젤라또 등을 즐길 수 있는 전용 카페가 운영되며 곳곳에 다양한 포토존이 마련된다.

카사 페라리 2층에 마련된 오너 전용 라운지에서는 프라이빗한 차량 상담과 함께, 자신만의 맞춤형 키링 굿즈를 제작할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.

이 외에도 오는 14일에는 페라리 고객들을 특별 초청해 국내 중계 일정에 맞춰 WEC 르망 24시 라이브 뷰잉 스페셜 세션을 진행한다.

티보 뒤사라페라리코리아 대표이사는 “이번 공간은 페라리코리아 설립 당시 약속드렸던, 한국 고객들에게 페라리의 글로벌 비전과 완벽하게 부합하는 경험을 선사하겠다는 브랜드의 굳은 의지와 진정성을 증명하는 자리”라며 “앞으로도 국내 팬들과 더욱 가까이 소통하고 브랜드의 유니크한 세계관을 공유할 수 있는 차별화된 기회를 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 이날 국내 최초로 공개된 페라리 아말피 스파이더는 강력하고 정교해진 V8 터보 엔진을 탑재, 640마력의 최고출력을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 3.3초다.

오픈톱의 핵심인 소프트톱은 Z-폴드 방식으로 단 13.5초 만에 접히며, 시속 60㎞에서도 작동할 수 있다. 소프트톱을 닫은 상태에서는 255ℓ의 트렁크 용량을 확보해 동급 최고 수준의 실용성을 갖췄다.