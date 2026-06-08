[헤럴드경제=장윤우 기자] SK하이닉스 직원이 블라인드 커뮤니티에서 모은 기부금으로 세종시 보육원에 도서관을 완공했다.

지난 7일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 ‘형들 기다리던 돈 자랑 3탄이 나왔어’라는 제목의 게시물이 올라왔다. 자신을 SK하이닉스 직원으로 소개한 작성자 A 씨는 “지난 2월 보육원 기부를 시작으로 도서관 기금 마련 릴레이가 이어졌는데, 마침내 도서관 리모델링이 끝나 소식을 전하러 왔다”고 밝혔다.

공개된 사진에는 변화 전후의 모습이 담겼다. 리모델링 전에는 각종 상자와 접이식 책상이 놓여 비좁았던 공간이 창가를 따라 학습 책상과 의자가 배치된 공부방으로 바뀌었다. 책장에는 책이 채워졌고 화장실도 새 설비를 갖춘 공간으로 단장됐다.

A 씨는 “원래 계획보다 더 멋진 공간을 만들고 싶었지만, 정부기관 관련 시설이다 보니 행정 절차와 입찰 등의 문제로 한계가 있었다”면서도 “낡은 화장실을 새롭게 단장하고 아이들이 공부하고 책을 읽을 수 있는 공간이 생긴 것만으로도 감사하다”고 적었다.

이어 A 씨는 “사용하지 않는 공기청정기나 홈오디오, 게임기, 아이들이 볼 수 있는 만화책 등이 있다면 큰 도움이 될 것 같다”며 “우리가 세상에 큰 족적을 남기지 못하더라도 아이들에게 따뜻한 관심과 사랑을 전해준 것만으로 의미가 있다”고 덧붙였다.

이번 프로젝트는 지난 2월 A 씨가 ‘오늘 자랑 좀 할게, 나 돈 좀 쓰고 왔어’라는 제목의 글을 올리면서 시작됐다. 세종시 한 보육원을 찾아 피자와 과일, 간식을 전달한 사연이었다. 열흘 만에 350여 명이 참여해 약 3200만원이 모였고 한 피자 업체는 매달 정기 후원을 약속했다.

누리꾼들은 “돈이 있다고 모두 나누는 건 아니다”, “적은 금액이지만 동참한 보람이 있다”, “이런 돈 자랑이라면 언제든 환영” 등의 반응을 보였다.

SK하이닉스는 지난해 매출 97조1467억원, 영업이익 47조2063억원으로 창사 이래 최대 실적을 냈다. 이를 바탕으로 올 초 연봉 1억원 수준 직원 기준 약 1억5000만원에 달하는 성과급을 지급한 것으로 알려졌다.