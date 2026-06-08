천연기념물 조류 생태와 새소리 구별 교육 우수 수료자는 실제 조류 음향 분야 투입

[헤럴드경제=김명상 기자] 국내 최초로 시각장애인 대상 자연유산 전문가 양성 교육이 마련된다.

국가유산청은 시각장애인의 자연유산 분야 참여를 확대하고 전문 인력을 양성하기 위해 ‘시각장애인 자연유산 전문가 양성 교육, 나도 자연유산 전문가’ 교육생을 6월 8일부터 21일까지 모집한다.

이번 교육은 시각장애인이 자연유산 조사와 보존 활동에 직접 참여할 수 있도록 마련된 프로그램이다. 참가자들은 자연유산의 가치와 중요성에 대한 이해를 바탕으로 천연기념물 조류의 생태와 새소리의 특징, 새소리로 종을 구별하는 방법 등을 배운다. 교육에는 지난해 대국민 공모를 통해 선정한 재능기부자들의 목소리로 제작된 시각장애인용 ‘천연기념물 조류 생태 도감’ 음성 해설 등을 자료로 활용할 예정이다.

국가유산청은 교육 수료자를 대상으로 새소리 식별 능력과 교육 내용 이해도를 평가하여 우수 참여자를 선발한 후, 국가유산청의 2026년 천연기념물 동물 종 정기조사 사업의 ‘조류 음향 모니터링 자료 분석’ 분야에 참여시킬 계획이다.

교육은 7월부터 8월까지 총 4회에 걸쳐 서울과 대전에서 진행한다. 참가 신청은 국가유산청 누리집 또는 한국시각장애인연합회 정보·소통 플랫폼 넓은마을에서 6월 8일부터 21일까지 선착순 50명에 한해 가능하다. 신청자는 희망 교육 지역과 교육 일정을 선택해 신청할 수 있으며, 국가유산청은 신청 내용을 바탕으로 개별 유선 안내를 거쳐 최종 교육 일정을 확정할 예정이다.

국가유산청은 “이번 교육을 통해 시각장애인의 자연유산 보존 활동 참여 기회를 제공하고, 포용적 자연유산 인재 육성이라는 사회적 가치를 실현하는 데에 기여할 것으로 기대한다”며 “나아가 앞으로도 모두가 함께하는 국가유산 정책을 추진하는 행정을 이어갈 방침”이라고 전했다.