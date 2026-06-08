김보현 대표이사, 고광현 성동구 부구청장 등 참석 “동부간선도로 지하화 사업, 책임감 있게 추진”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 지난 5일 환경의 날을 맞아 서울시 성동구 중랑천 일대에서 성동구청, 사회적협동조합 한강과 기념식수 및 생태복원 활동을 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 중랑천 생태복원 사업의 일환으로 추진됐으며 김보현 대우건설 대표이사, 고광현 성동구 부구청장, 사회적협동조합 한강 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 중랑천 일대에 단풍나무를 식재했고, 민관 협력을 통한 생태복원 사업의 지속적인 추진 의지를 다졌다. 대우건설 임직원 100여 명은 중랑천 일대에서 생태교란종 제거 및 식생관리 활동에 참여했다.

김 대표는 “오늘 심은 단풍나무는 성동구, 사회적협동조합 한강, 대우건설이 함께 만들어갈 지속가능한 환경과 지역 상생의 의미를 담고 있다”며 “이 나무가 중랑천에 깊게 뿌리내려 성장하듯 오늘의 협력도 오랫동안 이어져 지역사회와 미래세대에 긍정적인 가치를 전하는 상징이 되기를 기대한다”고 말했다.

이어 “대우건설이 현재 성동구 내에서 진행하고 있는 동부간선도로 지하화 사업도 지역사회와 환경, 시민의 삶을 함께 고려하는 방향으로 책임감 있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

대우건설 관계자는 “앞으로도 중랑천 생태복원 사업을 비롯한 다양한 환경사회지배구조(ESG) 활동을 통해 지속가능한 환경 조성과 지역사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.

한편 대우건설은 지난달에도 중랑천 일대에서 생태 복원 봉사활동과 친환경 생태공간 조성에 나섰다. 수달 테마의 생태정원인 ‘대우건설 네이처(Nature)’도 준공한 바 있다.