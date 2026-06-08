상권 입지 분석·활용 AI 활용 마케팅 등 교육

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중랑구(구청장 류경기)는 예비창업자와 소상공인의 창업 역량 강화를 위해 ‘2026년 중랑구와 함께하는 소상공인 창업아카데미’를 운영한다고 8일 밝혔다.

중랑구는 예비창업자와 소상공인에 대한 창업아카데미를 2019년 시작했다. 청년의 취업·창업을 위한 ‘청년 창업아카데미’도 함께 운영하고 있다

소상공인 창업아카데미는 중랑구와 서울신용보증재단이 공동으로 마련한 교육 과정으로 창업을 준비하는 주민과 소상공인에게 필요한 실무 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.

교육 내용은 ▷창업자금·보증지원제도와 소상공인 지원사업 ▷상권 입지 분석·활용 ▷AI 활용 온라인 마케팅 ▷스마트스토어 운영 ▷창업 세무 기초 등 창업 전반에 필요한 실무 중심 과정으로 구성됐다.

모집 대상은 창업을 준비 중인 예비창업자와 업종 전환을 고려하는 소상공인 등이며, 모집인원은 40명이다.

교육은 24~25일 중랑창업지원센터 열린교육장에서 진행되며 참여를 희망하는 주민은 22일까지 서울시 소상공인 아카데미 누리집을 통해 신청할 수 있다.

류경기 구청장은 “창업 과정에서 필요한 실질적인 정보를 제공해 예비창업자와 소상공인의 안정적인 창업과 성장을 지원할 수 있도록 교육 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 지역경제 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.