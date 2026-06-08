[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 ‘2026 코오롱 트레일캠프 울릉’이 지난 4일부터 6일까지 울릉도 일원에서 개최됐다고 8일 밝혔다.

코오롱스포츠가 주최·주관하고 울릉군이 후원한 이번 행사에는 전국 각지의 아웃도어 애호가 120여명이 참가했다.

참가자들은 태하항에서 나리분지와 도동을 잇는 하이킹 코스와 울릉도 해안길을 활용한 트레일러닝, 자연 암벽을 활용한 클라이밍 프로그램에 참여해 울릉도만의 독특한 자연경관과 아웃도어 환경을 직접 경험했다.

특히 하이킹 프로그램에는 울릉산악회와 울릉산악구조대가 코스 안내와 안전관리를 지원하며 참가자들의 안전한 트레킹을 도왔다.

또 참가자들은 행사 기간 지역 숙박시설과 음식점을 이용하고 울릉도 산채나물과 해산물 등 지역 식재료를 활용한 음식을 즐기며 지역의 식문화와 관광자원을 폭넓게 체험했다.

남한권 울릉군수는 “전국의 아웃도어 애호가들이 울릉도의 자연과 문화를 직접 체험하며 울릉도의 진정한 매력을 느끼는 뜻깊은 시간이 됐다”며 “앞으로도 다양한 스포츠·관광 콘텐츠를 적극 육성해 체류형 관광 활성화와 지역경제 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.