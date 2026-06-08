“전통적인 중조친선 언제나 불패” “군대들 사이 여러 의사소통·교류”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한을 7년 만에 방문하는 시진핑 중국 국가주석이 8일 북한 노동신문 기고를 통해 국제질서를 함께 수호하자는 메시지를 내놨다.

시 주석은 북한 노동당 기관지 노동신문 1면에 게재된 기고문에서 “시대의 흐름에 맞게 전략적 의사소통과 협조를 강화하고, 유엔을 핵심으로 하는 국제체계와 국제법에 기초한 국제질서를 공동으로 수호해야 한다”고 강조했다.

이어 “패권주의와 강권정치를 반대하며 군국주의 부활을 꾀하고 지역의 안전과 안정에 위해를 주는 모든 야욕과 책동을 반대해야 한다”며 “평등하고 질서 있는 세계의 다극화와 보편적 혜택과 포용적인 경제세계화를 공동으로 추진”해야 한다고 주장했다.

다극화는 중국이 미국 위주의 국제질서에 대항해 주장하는 개념으로, 군국주의 부활은 일본의 군사화를 경계하는 표현으로 풀이된다.

시 주석은 또한 북중 관계와 관련해 “시대가 어떻게 바뀌고 국제정세가 어떻게 변하여도 전통적인 중조(북중)친선은 언제나 불패의 것”이라며 김 위원장과 6차례 만났다고 언급하는 등 친분을 강조했다.

시 주석은 그러면서 “최고위급의 전략적 인도는 중조관계의 최대의 우세”라며 “최고령도자들이 방향을 제시하고 키를 잡아주고 있기에 중조관계라는 큰 배는 반드시 바람을 타고 파도를 헤치며 용감히 전진”할 것이라고 덧붙였다.

시 주석은 또 “높은 수준의 전략적 협조에는 중조관계의 시대적의미가 내포되어 있다”며 “국가주권과 안전, 발전 이익을 수호하는 것을 견결히 지지하고 지역의 평화와 안녕, 국제적인 공평과 정의 그리고 전후국제질서를 공동으로 수호해나가야 한다”고 말했다.

시 주석은 한편 이번 기고문에서 남북관계나 비핵화, 한반도·조선반도 등 한반도 문제를 직접 거론하지는 않았다. 다만 “서로가 자기 나라의 실정에 맞는 사회주의 길을 따라 나아가는 데 대해 지지해줌으로써 두 나라의 정치적 안전을 확고히 수호해야 한다”고 짚었다.

시 주석은 내달 11일인 북중 우호협조 및 상호원조조약 체결 65주년을 계기로 양국간의 군사협력 강화 의지를 보이기도 했다.

그는 “조약체결 65돐을 계기로 당과 정부, 군대들 사이에 여러 부문과 여러 급에서의 의사소통과 교류, 래왕(왕래)을 강화하고 쌍방의 중요한 공동 인식을 잘 이행함으로써 중조 관계 발전에 강력한 동력을 주입할 것”이라고 말했다.

시 주석은 이날부터 이틀간 일정으로 북한 평양을 국빈 방문한다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 20∼21일 이후 7년 만이다. 앞서 시 주석과 김 위원장은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념식에서 조우한 바 있다.