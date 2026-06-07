[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대해 국회에는 국정조사 추진을 요구하고 정부는 조속한 수사를 하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 7일 페이스북을 통해 “국회는 이번 사안의 진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조속히 국정조사를 추진해 주시기 바란다”며 “정부 역시 사안의 엄중함을 고려해 행정부 차원에서 가능한 모든 조치를 강구하겠다. 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고, 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”고 했다.

그러면서 “선거관리위원회에 대한 근본적 제도 개선 방안도 함께 논의해 주시길 요청드린다”고 당부했다.

이 대통령은 “중앙선거관리위원회는 이번 6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 막대한 지장을 초래했다”며 “사고 자체도 납득하기 어렵지만 이후의 대응과 국민에 대한 해명 또한 충분하지 못했다”고 했다.

이어 “국민의 참정권은 어떠한 이유로도 제한되거나 침해되어서는 안 되는 헌법적 권리이며 이번 사태는 국민주권의 근간을 훼손한 중대한 사안”이라며 “국민의 한 사람으로서 그리고 정부를 책임지는 대통령으로서 깊은 유감을 표한다”고 지적했다.

그러면서 “중앙선거관리위원회 위원장이 국가 5부요인으로 규정된 이유는 선관위가 행정부·입법부·사법부와 마찬가지로 그에 상응하는 권한과 의무, 책임을 지닌 독립기관이기 때문”이라며 “국민의 신뢰를 잃은 독립기관은 존재의 의미가 없다”고 했다.

이 대통령은 “선관위는 이번 사태를 엄중히 받아들이고 조직 운영과 선거 관리 전반에 대해 근본적인 점검과 함께 국민이 신뢰할 수 있는 수준의 강도 높은 쇄신과 개혁 의지를 분명히 보여주어야 할 것”이라고 강했다.

앞서 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 등 전국 투표소 50곳에서 투표용지 부족 사태가 발생했다. 투표 용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 등에선 선관위를 비판하며 재선거를 요구하는 집회가 열리고 있다.

노태악 중앙선거관리위원장은 5일 기자회견을 열고 투표용지 부족 사태에 책임을 통감한다며 사의를 표명했다.

더불어민주당은 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 요구서를 8일 제출할 계획이다.