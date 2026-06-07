[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시의회 시의원 당선인들이 오는 9일 전남 영암에서 첫 공식 간담회를 열고 통합의회 출범 준비에 나선다.

간담회에서는 오는 7월 1일 출범하는 통합특별시의회의 운영체계와 조직 구성을 결정할 주요 현안들이 논의된다.

가장 시급한 안건은 통합특별시의회 첫 임시회 개최 장소다.

통합특별시의회는 7월 1일 오전 7시 첫 임시회를 열어 의장 선출과 회기 결정, 필수 조례안 처리 등을 오전 8시 30분까지 마쳐야 한다.

통합 필수 조례를 의회가 의결해야 당일 오전 9시 공표·시행 절차를 거쳐 전남광주통합특별시가 차질 없이 출범할 수 있다.

이에 따라 광주시의회와 전남도의회 가운데 어느 곳을 첫 본회의장으로 활용할지 조기에 확정해야 전자투표 시스템과 방송·음향 설비 점검, 의사진행 준비 등을 마칠 수 있다.

9일 간담회에서는 초대 통합특별시의회를 이끌 의장 1명과 부의장 2명 선출 절차도 논의된다.

광주와 전남 의원 간 안배, 다선 의원 중심 선출 여부, 정당별 배분 방식 등이 변수로 꼽힌다.

상임위원회 개편도 핵심 안건이다.

현재 전남도의회는 8개, 광주시의회는 6개 위원회를 운영하고 있다.

간담회에서는 자치권 강화와 균형발전이라는 통합 원칙에 따라 기존 전문성과 연속성을 최대한 유지하는 방향으로 위원회 체계를 재편할 것으로 보인다.

현재 검토안으로는 14개 위원회 체계를 구성하는 방안이 제시될 것으로 알려졌다.

통합 자치법규 정비 방안도 쟁점으로 떠오를 전망이다.

통합특별시 출범을 위해서는 의원 발의 조례안 56건과 시장 제출 조례안 480건, 교육감 제출 조례안 97건 등 대규모 조례 정비 작업이 필요하다.

이 과정에서 기존 광주시와 전남도의 조례 가운데 폐지 대상 조례를 통합 출범 필수 조례안과 함께 일괄 처리하는 방안이 검토되고 있는 것으로 파악됐다.

당선인들은 오는 9일 사전 간담회에서 결론을 내리지 못한 사안에 대해서는 7월 1일 정상 개원을 위해 추가 논의를 이어간다.