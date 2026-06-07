전략사업 패키지 등 단계적 추진

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 박병규 광산구청장이 업무 복귀 즉시 전남광주통합특별시 출범에 대응한 ‘연결도시 광산’ 비전 실행에 나섰다.

박병규 청장은 지난 4일 복귀 후 첫 결재로 ‘전남광주통합특별시 연결도시 광산 추진 전략’을 승인했다.

추진 전략은 박 청장이 다가올 민선 9기 핵심 공약으로 제시한 ‘연결도시 광산’의 구체적 실행 과제, 단계별 이행 방안으로 이뤄졌다.

‘연결도시 광산’은 전남광주통합특별시의 일자리‧경제, 시민 생활, 도시공간, 문화, 행정 등 다양한 영역을 유기적으로 잇는 플랫폼 도시 역할을 수행하며, 지역 상생발전을 이끌겠다는 구상을 담고 있다.

광산구는 4대 추진 전략별 실행 과제를 구체화하고, 전남광주통합특별시 및 인접 지자체와의 협력을 바탕으로 ‘연결도시 광산’ 전략을 단계적으로 추진할 계획이다.

박병규 광산구청장은 “통합특별시 시대 광산구는 사람과 산업, 문화와 교통, 도시와 지역을 연결하는 중심이 될 것”이라며 “시민과 함께 만든 민선 8기의 혁신 성과 위에서 ‘연결도시 광산’ 비전을 구정 전반에 실현해 전남광주의 균형발전과 상생을 주도하겠다”고 밝혔다.