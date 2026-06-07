[헤럴드경제 = 김상수기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 최근 원/달러 환율 급등세와 관련, “과도한 변동성과 일방향 쏠림 현상은 용인하지 않기로 했다”며 엄중한 대응을 시사했다.

그는 이날 서울 중구 전국은행연합회관에서 관계기관 합동 긴급 시장상황점검회의를 주재하며 “최근과 같은 지나친 환율 변동성 확대는 우리 경제에 바람직하지 않다”며 이같이 밝혔다.

이날 회의는 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등이 참석했다.

외환시장 상황과 관련해서는 달러·원 환율이 주말 사이 중동 긴장 고조와 미국의 금리 인상 전망 등을 반영해 빠르게 상승했다고 진단했다. 원/달러 환율은 최근 1560원대까지 급등했다.

이들은 최근 환율 변동성 확대가 국내 주식시장 호조에 따른 외국인 투자자의 비중 조정 및 차익 실현 등 외에 일부 투기적 거래가 쏠림 현상을 가속화했다는 데에도 의견을 함께 했다.

이에 따라 관계기관이 합동으로 대응하기로 했다. 역외에서 이뤄지는 역외차액결제선물환(NDF) 파생상품 거래를 통한 쏠림 현상이 우리 외환시장에 영향을 미치고 있으며, 이를 면밀히 분석해 NDF 거래 투명성을 제고하기로 했다. 역외 NDF 거래를 우리 외환시장(DF 거래)에 흡수하는 방안도 마련할 방침이다.

외환시장에서 원화의 약세 흐름 시장 교란 행위 등이 있는지도 한국은행·금융감독원의 검사 등을 통해 점검하고 엄정 조치를 취하기로 했다.

또, 환율 상승에 따라 수출입 기업들이 수입대금 지급을 앞당기거나 수출대금 수령을 과도하게 지연시키는 불법거래를 하는지에 등도 불법 외환거래 대응반을 통해 조사한다

구 부총리는 “중동전쟁 전개 및 미국 물가동향 등에 따라 시장 변동성이 재차 높아질 수 있는 상황”이라며 “24시간 높은 경계감을 갖고 시장 상황을 모니터링하고 관계기관과 협조해 오늘 마련한 대책을 신속히 추진해 나가겠다”고 말했다.